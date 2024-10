Podvodní robotický pes: Aneb zvukový horor v reálném čase

Robotické psy, které vytvářejí společnosti jako Boston Dynamics nebo MAB Robotics, už samy o sobě budí přirozené obavy. Tyto stroje připomínají epizody z futuristických seriálů, jako je „Metalhead“ z Black Mirror, nebo přinášejí strach z nejasné budoucnosti. Ale tentokrát se děs posunul na novou úroveň. Společnost MAB Robotics představila svého robotického psa Honey Badger, který zvládne chodit pod vodou. A testování tohoto robota bylo natočeno na video, které dokázalo vyvolat úzkost nejen svým vzhledem, ale především zvuky, které přitom vznikají.

Voda, kroky a zlověstný zvuk

Honey Badger není jen další běžný robot. Zatímco ostatní verze robotických psů se pohybují po pevnině, tento model byl navržen tak, aby se mohl procházet pod vodou. A právě testovací záběry, kdy robot kráčí po dně bazénu, způsobily mezi diváky neklid. Každý jeho krok vyvolává zvláštní zvuk – skoro jako by inženýři najali mistra hororové hudby Johna Carpentera, aby složil znepokojivý soundtrack speciálně pro tento stroj. Zvuky vydávané robotem se podobají praskání a ozvěnám, které se šíří pod vodní hladinou, což může navodit pocity úzkosti a napětí.

Zdroj: Shutterstock

Videa zveřejněná na kanálu YouTube ukazují robota, jak se pomalu pohybuje směrem ke kameře. A když se k ní přibližuje, vzbuzuje to dojem, že sledujeme nějakou scénu z hororu, kde je divákova smrt nevyhnutelná. Podvodní perspektiva, temné nasvícení a zlověstné zvuky působí, jako by robot neměl jiný cíl, než vás „najít“ a děsit.

Psychologický efekt

To, co dělá z této technologie něco, co mnozí popisují jako „děsivé“, není jen design samotného stroje, ale způsob, jakým působí na lidskou psychiku. Podvodní prostředí v kombinaci s neznámými zvuky přirozeně vyvolává u lidí úzkost. Člověk má vrozený strach z neznámého, a když k tomu přidáme futuristický robotický stroj, který vydává nepřirozené zvuky, děsivý efekt se jen znásobuje.

Podobné zvukové efekty připomínají zvuky ze soundtracku k hororovému filmu Skinamarink, což jen podtrhuje zvláštní atmosféru, kterou toto testovací video vytváří. Diváci, kteří jsou citliví na zvukové podněty a vizuální signály spojené s podvědomými obavami, často mluví o tom, že sledování tohoto videa je pro ně znepokojující zážitek.

Technologie s děsivým potenciálem

Zatímco Honey Badger je fascinující inženýrský kousek, který ukazuje možnosti robotiky pod vodní hladinou, je zřejmé, že vnímání těchto strojů může mít silný emocionální dopad na lidi. Robotika, která dokáže fungovat v různých prostředích, včetně podvodních hlubin, je nejen technický pokrok, ale také něco, co otevírá nové dimenze využití.

Roboti, kteří se pohybují ve vodě, mohou být využiti v celé řadě průmyslových i vědeckých odvětví. Mohou zkoumat mořské dno, hledat vraky lodí, nebo dokonce asistovat při podmořských záchranných operacích. Vojenské a záchranné složky mohou těžit z těchto technologických vylepšení, zejména v těžko dostupných místech, kde by lidská účast byla příliš riskantní.

I když je stále ve fázi testování, jeho schopnosti a výsledky už teď vzbuzují zájem veřejnosti i odborníků. Ale vedle fascinace pokroky v technologii vyvolává i otázky – jaké budou hranice mezi užitečností těchto strojů a jejich potenciální hrozbou? A jak bude společnost reagovat na nové technologie, které mohou působit děsivěji než vše, co jsme dosud viděli?