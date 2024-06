Pornhub končí v dalších státech USA. Kterých se to týká?

Pornhub, jedna z největších webových stránek s obsahem pro dospělé, oznámil, že během léta přestane fungovat v dalších pěti státech Spojených států. Toto rozhodnutí je reakcí na novou legislativu, která vyžaduje ověření věku uživatelů na stránkách s explicitním obsahem. Cílem těchto zákonů je ochrana nezletilých před nevhodným obsahem, ale zároveň vyvolávají obavy ohledně ochrany soukromí online.

Zákony na ověření věku vyžadují, aby uživatelé poskytli důkaz o svém věku, například nahráním kopie řidičského průkazu nebo jiného vládního průkazu totožnosti. Některé státy umožňují také registraci u služeb třetích stran pro ověření věku. Tento krok má zabránit nezletilým v přístupu k pornografickému obsahu, ale zároveň přináší obavy ohledně narušení soukromí uživatelů.

Státy dotčené opatřeními

Podle příspěvku na blogu Pornhubu, web přestane fungovat v Idaho, Indianě, Kansasu, Kentucky a Nebrasce od července 2024. V minulém týdnu byla stránka uzavřena také v Texasu a již dříve zablokovala přístup v Arkansasu, Mississippi, Montaně, Severní Karolíně, Utahu a Virginii kvůli podobným zákonům.

Zastánci zákonů na ověření věku tvrdí, že tyto předpisy jsou nezbytné pro ochranu dětí. Například v Kentucky byl pornografický obsah označen za „krizi veřejného zdraví“, která má „korodující vliv“ na děti. Tvrdí, že zákony by měly zabránit nezletilým v přístupu k explicitnímu obsahu a chránit jejich psychický vývoj.

Na druhé straně mateřská společnost Pornhubu, Aylo, argumentuje, že zákony na ověření věku mohou ohrozit soukromí uživatelů a nejsou vždy účinné. Po zavedení podobného zákona v Louisianě zůstala Aylo v provozu, ale provoz na Pornhubu v tomto státě klesl o 80 %.

Aylo tvrdí, že lidé nezanechali sledování pornografie, ale přešli na méně regulované a méně bezpečné webové stránky. Aylo a další obhájci navrhují řešení na bázi zařízení namísto státních legislativních opatření. Tím by se mohlo snížit riziko narušení soukromí a zajistit efektivnější ochrana nezletilých.

Obavy o Soukromí

Electronic Frontier Foundation (EFF) vyjádřila obavy ohledně soukromí v souvislosti s těmito zákony. EFF tvrdí, že žádná metoda ověření věku není zcela spolehlivá a že požadavek na předložení osobních dokladů pro přístup na bezplatné webové stránky je nepřiměřený. „Nikdo by neměl předávat svůj řidičský průkaz jen kvůli přístupu na bezplatné webové stránky. To je důvod, proč se EFF staví proti zákonům o povinném ověřování věku, bez ohledu na to, jak dobře mohou být míněny,“ uvedla organizace ve svém prohlášení z roku 2023.