Postrach ruských ponorek? Sea Hunter má být napěchován nejmodernějšími senzory

Společnost Lockheed Martin vytvoří v následujících letech vysoce výkonné laserové dělo, které bude určeno pro stíhací letouny. Dělo patří do programu Shield, a půjde o zbraňový systém určený k protiraketové obraně letounu.

Společnost Lockheed Martin vytvoří v následujících letech vysoce výkonné laserové dělo, které bude určeno pro stíhací letouny. Dělo patří do programu Shield, a půjde o zbraňový systém určený k protiraketové obraně letounu.

Gamepady z Xboxu 360 byly řadu let využívány konzolovými hráči k simulaci války. Nyní využije americké námořnictvo tyto gamepady v reálných vojenských misích. Gamepady totiž míří do ponorek.

Gamepady z Xboxu 360 byly řadu let využívány konzolovými hráči k simulaci války. Nyní využije americké námořnictvo tyto gamepady v reálných vojenských misích. Gamepady totiž míří do ponorek.

Armáda USA plánuje vyvinout supertank. Vybaví ho railgunem a laserovým dělem