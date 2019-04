Práci skladníka nahradí nový robot od Boston Dynamics

Norská doručovací společnost Posten-Norgen a začínající startup Buddy Mobility podepsaly dohodu o vývoji a nasazení nového robota, který by měl být schopen doručovat zásilky přímo ke dveřím...

Norská doručovací společnost Posten-Norgen a začínající startup Buddy Mobility podepsaly dohodu o vývoji a nasazení nového robota, který by měl být schopen doručovat zásilky přímo ke dveřím adresáta. Posten-Norgen chce tak snížit náklady.

Pošťáci přicházejí o práci: V Norsku je nahrazují roboti, kteří skutečně zazvoní lukas-cihak 11/06/2018 13:30:00 Norská doručovací společnost Posten-Norgen a začínající startup Buddy Mobility podepsaly dohodu o vývoji a nasazení nového robota, který by měl být schopen doručovat zásilky přímo ke dveřím adresáta. Posten-Norgen chce tak snížit náklady. https://cdr.cz/sites/default/files/posten_0.jpg

LG představilo robotické kalhoty, které dodají skladníkům nadlidskou sílu lukas-cihak 11/14/2018 09:00:00 Společnost LG spolu s jihokorejskou společností SG Robotics vytvořila nové robotické kalhoty, které by prozatím měly usnadnit práci skladníků. Do budoucna je možné i jejich rozšíření do jiných oborů. https://cdr.cz/sites/default/files/lg.png