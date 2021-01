Přehled nových her využívajících protipirátskou ochranu Denuvo v roce 2021

Nejprve si ale v krátkosti připomeňme minulý rok. V roce 2020 vyšlo celkem 29 videoher, které byly zabezpečeny protipirátskou ochranou Denuvo. Byly to videohry Maneater, F1 2020, Train Sim World 2, Madden NFL 21, Tony Hawk's Pro Skater 1+2, Star Wars: Squadrons, FIFA 21, Drone Swarm, Watch Dogs: Legion, Dirt 5, Need For Speed Hot Pursuit Remastered, Yakuza: Like a Dragon, Assassin's Creed: Valhalla, Firefighting Simulator - The Squad, Football Manager 2021, Immortals Fenyx Rising, Zombie Army 4: Dead War, Doom Eternal, Persona 4 Golden, Total War Saga: Troy, Marvel's Avengers, eFootball Pro Evolution Soccer 2021, Crysis Remastered, Mafia: Definitive edition, Dragon Quest XI Definitive Edition, Resident Evil 3, Resident Evil Resistance, Trials of Mana a Death Stranding.

Prvních šestnáct vyjmenovaných videoher ze seznamu nebylo minulý rok cracknuto a u posledních čtyř vyjmenovaných bylo na žádost vydavatelů Denuvo po několika měsících z her odstraněno. Minulý rok se přitom objevila nová verze této protipirátské ochrany označována interně crackery jako v9. Zatím se ji naučili prolamovat jen italská skupina CPY a p2p cracker Empress. Videohry od společnosti Ubisoft mají ještě ke všemu kombinovanou ochranu Denuvo + VMProtect.

I letos má vyjít spousta videoher zabezpečených ochranou Denuvo. Pojďme se tedy podívat o jaké hry by mělo jít. Seznam je zatím předběžný a herní vydavatelé/vývojáři se mohou na poslední chvíli rozhodnout, že Denuvo do své hry dodají nebo naopak, že u dané hry nebude nakonec přítomno. Má jít o hry Hitman 3, Persona 5 Strikers, Prince of Persia: The Sands of Time Remake, Balan Wonderworld, NieR Replicant ver.1.22474487139..., Deathloop, Back 4 Blood, Mass Effect Legendary Edition, Rainbow Six Quarantine, Far Cry 6, Circuit Superstars, Evil Genius 2: World Domination, Skull and Bones, Gotham Knights a Resident Evil 8: Village.

Výčet samozřejmě není kompletní a určitě nějaké hry s Denuvem neuvedené v tomto seznamu letos přibudou. Zejména u hry Hitman 3 neberte Denuvo jako definitivní. Pořád u této videohry není jasné, jestli tuto ochranu mít bude nebo ne. To se dozvíme již brzy.

Další videohry, které někdy v budoucnu vyjdou, a u kterých bude nebo může být protipirátská ochrana Denuvo přítomna jsou Hogwarts Legacy, Tales of Arise, The Settlers, Dragon Age: The Dread Wolf Rises, Skate 4, Saints Row 5, Elden Ring, Babylon's Fall, Lords of the Fallen 2 a Wolfenstein 3.