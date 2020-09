Při platbě Visou lze obejít zadávání PINu, bez ohledu na velikost nákupu

Zdroj



Při nákupu drahých produktů máme většinou nastaveny na platebních kartách finanční limity, aby při platbě bylo nutné zadávat náš PIN. Smysl je jednoduchý – větší ochrana a bezpečnost. Nyní však tým akademiků ze Švýcarska objevil bezpečnostní chybu, díky které lze obejít zadávání PIN kódů při bezkontaktní platbě Visou.

Celá platba při tom může vypadat poměrně nenápadně a prodavač si celou transakci může zaměnit za platbu přes mobilní telefon. K provedení je pak zapotřebí dvou smartphonů s Androidem, speciální aplikaci a bezkontaktní platební kartu Visa.

Jeden z telefonů pak funguje jako emulátor platebních karet a druhý jako emulátor POS (Point-Of-Sale). Emulátor POS zařízení je pak přiložen k platební kartě, zatímco emulátor karet je použit k zaplacení zboží. V praxi tak emulátor POS požádá kartu o provedení platby, ale do žádosti uvede upravená data. Poté pošle tyto upravená data do druhého telefonu, který zaplatí u pokladny bez nutností zadávat PIN.

Zdroj

Podle vývojářů je celý útok proveditelný hlavně díky chybě ve standardu EMV a v bezkontaktním protokolu Visa. To umožňuje útočníkům měnit data spojená s bezkontaktní transakcí včetně skutečných detailů. V budoucnu by bylo určitě zapotřebí lépe ochránit ověření držitele karty proti následným úpravám. Nyní totiž terminál obdrží pouze dvě informace, a to že není vyžadován PI a držitel karty byl již ověřen na svém smartphonu. To bohatě stačí, aby platba mohla proběhnout.