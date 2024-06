Přichází rozmach investic do robotiky. A to i přes zpomalení kvůli koronaviru

Prvních šest měsíců letošního roku bylo do kategorie robotiky investováno 4,2 miliardy dolarů, což znamená, že letošní rok má dobrou šanci překonat celkovou částku 6,8 miliardy dolarů za rok 2023. I když to stále není na úrovni vrcholu v roce 2021, kdy investice dosáhly 17,7 miliardy dolarů, a ani na úrovni roku 2022 s 10,3 miliardy dolarů, signalizuje to oživení po ekonomických problémech a post-pandemickém otevírání.

Kategorie humanoidních robotů stále získává na síle. Společnost Figure vedla cestu s masivní investicí 675 milionů dolarů ve fázi B. Tato investice sama o sobě posunula hranici. Další významnou investicí do humanoidních robotů byla společnost 1X. Norská firma, která má OpenAI jako jednoho ze svých prvních investorů, získala zdravých 100 milionů dolarů.

Lékařští roboti mají letos úspěšný rok díky velkým investicím od MMI a Rono Surgical. Nicméně hlavním hnacím motorem je stále nahrazování pracovní síly, protože oblasti jako sklady a továrny hledají způsoby, jak automatizovat práci, kterou by se vcelku obtížně obsazovala.

Tyto požadavky nezmizí, a pokračující nadšení pro investice do všeho, co souvisí s umělou inteligencí, pravděpodobně ještě více posílí růst robotických startupů.