Projekt Sleipner: Aneb zachycování uhlíku jako klíč k řešení klimatické krize

Projekt Sleipner: Pionýr v zachycování uhlíku

V roce 1996 byl v Severním moři, 200 kilometrů od norského pobřeží, spuštěn projekt Sleipner, první světový projekt zaměřený na zachycování a ukládání uhlíku na moři. Tento projekt, provozovaný společností Equinor, odstraňuje CO2 ze zemního plynu, přičemž tento skleníkový plyn je poté uložen pod mořským dnem. Ročně takto ukládá přibližně 1 milion metrických tun CO2, čímž významně přispívá k omezení emisí skleníkových plynů do atmosféry.

Globální emise CO2 a nutnost zásahu

V roce 2022 dosáhly celosvětové emise CO2 rekordních 35,8 miliard tun. Odborníci odhadují, že pokud budou tyto úrovně emisí pokračovat, svět má pouhých šest let na to, aby zabránil globálnímu oteplení o více než 1,5 °C nad předindustriální úroveň. Tento limit byl stanoven jako kritický bod, který by mohl mít nezvratné dopady na planetu.

Postupné vyřazování fosilních paliv je klíčové pro snížení emisí, avšak technologie CCUS představuje důležitý doplněk těchto snah. CCUS zachycuje CO2 z energetických a průmyslových procesů a buď jej ukládá, nebo využívá. Mezivládní panel pro změnu klimatu (IPCC) zahrnuje CCUS mezi nezbytná opatření k dosažení globálních teplotních cílů.

Zdroj: Shutterstock

Investice a rozvoj CCUS technologií

Vlády po celém světě stále více investují do CCUS technologií. Například britská vláda oznámila jejich financování ve výši 20 miliard liber, zatímco Spojené státy vyčlenily mezi lety 2011 a 2026 přes 13 miliard dolarů na podporu těchto projektů. Mezinárodní energetická agentura (IEA) hlásí, že veřejné financování CCUS projektů vzrostlo v roce 2023 na 20 miliard dolarů.

Navzdory optimistickým vyhlídkám má CCUS své kritiky. Někteří odborníci poukazují na to, že současné technologie CCUS jsou často využívány k těžbě dalších fosilních paliv, což může podkopávat celkový přínos pro snížení emisí. Jiní upozorňují na vysoké náklady na zachycování a ukládání CO2, které mohou dosahovat až 500 dolarů za tunu.

Budoucnost CCUS

Do budoucna se očekává, že tyto technologie budou hrát významnou roli ve snižování emisí, zejména v oblastech, kde jsou jiné metody obtížné. V červenci 2023 bylo ve výstavbě 351 nových komerčních projektů CCUS, z nichž mnohé mají za cíl ukládání CO2 pod zem bez jeho využití pro těžbu fosilních paliv.

Technologie zachycování a ukládání uhlíku představuje klíčový nástroj v boji proti změně klimatu. Projekty jako Sleipner ukazují, že je možné efektivně snížit emise CO2, avšak je zapotřebí dalšího výzkumu, investic a globální spolupráce, aby CCUS mohl skutečně přispět k dosažení klimatických cílů a udržení globálního oteplení pod kontrolou.