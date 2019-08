Protéza ruky po vzoru Star Wars je napojena na nervovou soustavu, přenáší hmat

Tým vedený profesorem biomedicínského inženýrství University of Utah, Gregorym Clarkem, vyvinul nový revoluční typ protetické náhrady ruky, kterou pojmenoval „LUKE Arm“ po vzoru robotické ruky Luka Skywalkera z Hvězdných válek: Impérium vrací úder. To, čím se ruka Luka Skywalkera vyznačovala, byla schopnost cítit, resp. napodobit způsob, jakým běžná lidská ruka vnímá objekty a zasílá vhodné signály do mozku.

Navíc umožní svému nositeli zdvihnout ruku až nad hlavu, a to díky soustavě deseti speciálních kloubů. Prozatím jsou pro výrobu této roku používány kovové motorky potažené silikonovou imitací lidské kůže. Celá protéza je pak připojena k externí baterii i k počítači.

Ruka má efektivní a přitom flexibilní ovládací systém, který umožňuje vykonávat přirozené pohyby. Za tuto výjimečnost vděčí ruka speciální technologii, která dokáže pomocí 100 mikroelektrod napojených na nervy zachytit signály přicházející ze zbývajících nervů v paži a převést je na digitální signál, který pak řídí, co má ruka udělat.