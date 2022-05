Průvodce: Jak vybrat televizi do vaší domácnosti a podle čeho se rozhodovat?

V rychlosti

Pakliže chytrým televizím rozumíte a orientujete se v nich, zde se výčet těch nejdůležitějších bodů a rad, které si dále v článku později rozebereme o něco podrobněji:

Nekupujte televizi s rozlišením nižším než 4K - modely s rozlišením Full HD nebo 1080p kupujte pouze v případě, že se bude jednat o váš sekundární televizor.

televizi s rozlišením - modely s rozlišením Full HD nebo 1080p kupujte pouze v případě, že se bude jednat o váš sekundární televizor. 8K televize můžete (zatím) také vynechat, jelikož jsou velmi drahé a filmy ani pořady se v takovém rozlišení doposud netočí.

Počítejte s tím, že utratíte alespoň 12 000 Kč za kvalitní 55 palcový 4K kousek a minimálně 20 000 Kč za 65 palcový model.

Dívejte se po obnovovací frekvenci 60 nebo 120 Hz . Vyšší obnovovací frekvence poskytuje plynulejší pohyb obrazu.

. Vyšší obnovovací frekvence poskytuje plynulejší pohyb obrazu. Hledejte televizor s podporou HDR : nabízí realističtější barvy a lepší kontrast. Přednostně zvažte televizor, který podporuje pokročilejší formáty, konkrétně HDR10+ nebo Dolby Vision. Některé mohou podporovat obojí.

: nabízí realističtější barvy a lepší kontrast. Přednostně zvažte televizor, který podporuje pokročilejší formáty, konkrétně HDR10+ nebo Dolby Vision. Některé mohou podporovat obojí. Upřednostněte OLED před televizory LCD.

před televizory LCD. Doporučujeme volit model s alespoň čtyřmi porty HDMI , a pokud to váš rozpočet dovoluje, zvolte novější formát HDMI 2.1.

, a pokud to váš rozpočet dovoluje, zvolte novější formát HDMI 2.1. Zvažte nákup soundbaru. Televizní reproduktory jsou v dnešní době méně kvalitní kvůli své tloušťce.

1. Naplánujte si rozpočet

Ceny televizorů za posledních 3 – 5 let výrazně klesly a právě teď si za méně než 23 000 Kč koupíte nádherný, špičkový, 42 palcový, 4K chytrý televizor nabitý téměř každou dostupnou funkcí. Výhodou je, že stárnou o něco pomaleji než mobilní telefony, tudíž vám vydrží více než pět let a vyplatí se tedy do ní investovat tolik, kolik si jen můžete dovolit.

2. Vyberte si tu správnou velikost

Ať už hledáte základní nebo vysoce výkonný televizor, největším faktorem při vašem rozhodování bude pravděpodobně velikost obrazovky. Zvažte, kolik lidí ve vaší rodině obvykle sleduje najednou a kam umístíte svůj nový televizor. Pak vyberte největší velikost obrazovky, která se pohodlně vejde do daného prostoru – a vašeho rozpočtu.

Velikost obrazovky také závisí na tom, jak blízko k televizi sedíte. V zásadě, pokud vidíte jednotlivé pixely obrazovky, jste příliš blízko. Dobrým pravidlem je, že byste měli sedět ve vzdálenosti od televizoru, která je třikrát větší než výška obrazovky pro HD televize a pouze 1,5krát větší než výška obrazovky pro 4K Ultra HD. Jinými slovy, můžete sedět dvakrát tak blízko k 4K UHD TV.

Pakliže nepořizujete televizor do malého bytu nebo na kolej, doporučujeme začít na velikosti 55 palců.

3. HD, 4K nebo 8K?

Žádný průvodce nákupem TV by nebyl úplný bez diskuse o rozlišení. Po mnoho let bylo standardem rozlišení 1920 x 1080, nazývané také full HD. Výrobci televizorů však rychle přecházejí na Ultra HD sestavy (nazývané také 4K). Tyto 4K modely mají čtyřikrát větší počet pixelů než současné HDTV obrazovky, konkrétně 3840x2160 pixelů.

Největší výhodou 4K televizorů je, že malé předměty na obrazovce mají více detailů, včetně ostřejšího textu. Celkově se obraz jeví bohatší a živější než na HDTV a to umožňuje pohodlně sledovat televizi z kratší vzdálenosti.

Živá televize sice ještě 4K nepodporuje, nicméně plno streamovacích služeb, jako je Netflix, Amazon Video nebo YouTube obsah s rozlišením 4K nabízí, a proto je zkrátka nejlepší volbou pro ty, kteří tyto platformy využívají.

A proč tedy nepořizovat televizi s rozlišením 8K, které ještě zčtyřnásobují rozlišení 4K, jak jsme psali v úvodu článku? Důvod je jednoduchý - v současné době neexistuje téměř žádný obsah s tak kvalitním rozlišením a ještě tomu tak několik let ani nebude.

4. Volba mezi OLED a LED

Cena - LED televizory jsou levnější než televizory OLED, nicméně i ceny OLED televizí klesají.

Obraz - LED televizory jsou podsvícené, což znamená, že světlo prosvítá skrz panel a vytváří obraz. OLED televizory nejsou podsvícené. Místo toho se každý jednotlivý pixel v OLED 4K TV (a mluvíme o 8 847 360 pixelech celkem) zapíná a vypíná a upravuje sám. Výsledek = obraz, který je mnohem lepší a živější.

Jas - LED a OLED fungují dobře za všech světelných podmínek. LED diody jsou skvělé v dobře osvětlených prostorech a mohou být ještě lepší pro slunečné místnosti. OLED televize jsou velkolepé naopak v tmavších místnostech.

Kontrast - Vzhledem k tomu, že LED televizory neznají pravou černou barvu a nemohou se vypnout, trpí na detaily stínů. S OLED barvy vynikají, černá je skutečná černá a kontrast a detaily stínů jsou velmi realistické.

Pozorovací úhly - LED televizory nižší třídy mají často problémy se zorným úhlem – musíte sedět přímo před televizorem, abyste viděli ten nejlepší obraz. Pokud jste stranou, obraz vybledne. To ale není problém s technologií OLED – každý úhel pohledu je zde optimální.

5. Podpora HDR pro jasnější barvy

Co je 4K HDR? HDR = Vysoký dynamický rozsah a HDR dělá pro televizory to, co šlehačka s horkou čokoládou - zkrátka lepší.

Nutno dodat - ačkoli všichni máme na svých fotoaparátech chytrých telefonů funkci HDR, není to totéž (navzdory stejnému názvu). HDR na telefonu umožňuje fotoaparátu pořídit více expozic současně a poté je kombinovat pro vyšší kontrast (výsledky jsou často nepřirozené). HDR na vašem televizoru generuje vyšší kontrast ve stávajících pixelech, rozšiřuje kontrast a barvy, a tudíž je konečný výsledek přirozenější, přesnější a má větší hloubku.

6. Chytrá televize je samozřejmostí

Chytré televizory jsou v dnešní době do značné míry standardem, a to je dobře. Umožňují zbavit se kabelových nebo satelitních služeb díky nativním aplikacím, se kterými jsou dodávány: streamovacími službami jako Netflix, Prime, Hulu, YouTube a Amazon Prime Video.

S chytrou televizí si můžete prohlížet téměř jakýkoli obsah, včetně všech domácích videí, fotografií a hudby z telefonu nebo počítače.

7. Kabely, porty a Bluetooth

Kabely - Na toto téma existuje mnoho protichůdných názorů a dokonce i určitá kontroverze, ale my pevně stojíme za tím, že kvalitnější kabel HDMI skutečně znamená rozdíl. Lepší AV kabely propouštějí širší signál rychleji, a proto lépe zvládají větší šířku pásma nezbytnou k tomu, abyste dostali každý kousek kvality ze zdroje do TV. Navíc, pokud plánujete za nový televizor utratit desítky tisíc korun, kvalitní kabely zajistí, že z něj vytěžíte maximum (nekoupili byste si přece Ferrari a nenasadili na něho pneumatiky za 2 000 Kč).

Porty - Hledejte na svém televizoru minimálně 4 porty HDMI (zařízení, jako je váš herní box, soundbar a Apple TV, potřebují každý svůj vlastní port). A pokud si pořizujete 4K Ultra HD TV, zkontrolujte, zda vaše porty HDMI podporují HDMI 2.0 pro více současných 4K zařízení. Měli byste se také zeptat na kompatibilitu HDCP (nebo ochranu širokopásmového digitálního obsahu).

Bluetooth - Mnoho televizorů je vybaveno technologií Bluetooth, a pokud máte sluchátka, která s vaším televizorem fungují, tak máte vyhráno. Možnost chodit po domě a poslouchat svůj oblíbený pořad se sluchátky a nerušit ostatní nebo sledovat televizi v posteli, zatímco vaše drahá polovička spí, je jistě krásná věc.

8. Zvažte také investici do kvality audia

Není žádné překvapení, že reproduktory uvnitř těchto úžasných nových 4K televizorů tenkých jako kreditní karty nejsou tak dobré jako reproduktory, které byly součástí vašeho neohrabaného starého stolního televizoru z roku 1985. Většina výrobců televizorů předpokládá, že se spolu s koupí nové televize rovnou vrhnete i na upgrade zvuku.

Dobrou zprávou však je, že slušný soundbar nemusí být drahý - 2 000 Kč nabízí výrazné zlepšení audia a vše nad 6 000 Kč je hodno dobrého 4K televizoru. Nebo můžete jít all-in a získat skutečný zvuk domácího kina - je to jen na vás.