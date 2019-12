První elektroletoun je připraven na komerční let

Výroba ekologických elektromobilů může výrazně ohrozit některé živočišné druhy lukas-cihak 11/14/2019 13:00:00 Mnoho národů a automobilek vydává předsevzetí o tom, jak elektromobily postupně nahradí klasické automobily. To však znamená více kobaltu na výroby elektrobaterií. Podle vědců by mohlo být řešení sáhnout na zásoby kobaltu z mořského dna. Tím by však mohl být ohrožen podle ekologů hlubinný mořský ekosystém. https://cdr.cz/sites/default/files/deep_sea_index.png

