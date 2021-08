PS3 emulátor RPCS3 získal větší upgrade. Některé hry už běží i v 60 fps

Letos už je to deset let od vydání první verze emulátoru RPCS3. Za tu dobu tento emulátor PS3 procházel celkem bouřlivým vývojem a teprve až posledních několik let jsou s výhradami hratelné i některé graficky náročnější hry z PS3 na tomto emulátoru.

Pro lepší představu z 3221 her vyšlých na PS3 je v současnosti plně hratelných 1947, částečně hratelných 1065 (ingame), u 200 her se spustí pouze intro, dále jen 6 her skončí na černé obrazovce a pouze u 3 her dojde k pádu emulátoru. Momentálně dokážou vývojáři RPCS3 vybrat na Patreonu 2792 dolarů měsíčně určených na další vývoj a vylepšování emulátoru.

Před několika dny oficiální youtube kanál RPCS3 zveřejnil video o pokroku emulátoru. Na videu představil různá vylepšení u her ze sérii Ratchet and Clank a Resistance. V tomto videu můžeme vidět, že hra Ratchet and Clank: A Crack in Time získala podporu částicových efektů, jako jsou plameny, kouř nebo výbuchy (předtím se vůbec tyto efekty nezobrazovaly). Totéž nyní platí i u her Ratchet and Clank: All 4 One nebo Ratchet and Clank: Into the Nexus. Exploze se nyní zobrazují i u hry z další série Resistance, konkrétně u třetího dílu. Všechny tyto hry ale nyní mají status ingame, takže je nutno počítat s tím, že rychlost fps bude často kolísat a tyto hry nemusí být hratelné od začátku až do konce.

Na videu pak ještě můžeme vidět, že první a druhý díl série Resistance už získal status playable a jsou tudíž plně hratelné. Dokonce tyto dvě hry získaly patch umožňující hrát v 60 fps. Je jen otázka času, kdy i dříve zmiňované tituly s nynějším statusem ingame přejdou do plně hratelného stavu.