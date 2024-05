PS5 umožní pozvání hráče přes mobilní aplikaci

Sony právě představilo revoluční aktualizaci pro svou konzoli PlayStation 5, která promění způsob, jakým přizýváte spoluhráče do her. Je to celkem revoluční, protože proces vyměňování uživatelských jmen a kódů je celkem zdlouhavý. Nově postačí jednoduše sdílet odkaz či QR kód s vašimi známými o line, a ti se okamžitě mohou připojit k hře. Ať už se jedná o známé ze sociálních sítí nebo nově nalezené spoluhráče, příprava hry je rychlá a jednoduchá.

Zdroj: Shutterstock

Funkce je navržena tak, aby usnadnila spojení hráčů bez ohledu na jejich aktuální stav nebo používanou platformu. Sdílení odkazu přes aplikace jako je Discord automaticky aktualizuje widget, který ukazuje stav aktivity relace pro více hráčů. Tím se minimalizuje riziko, že se ocitnete v prázdné herní hale.

Sony však upozorňuje, že tato funkce bude k dispozici až později v tomto roce a bude podporovat pouze hry pro PlayStation 5. Některé tituly mohou vyžadovat aktualizaci, aby vše fungovalo bez problémů. Navíc většina her vyžaduje předplatné PlayStation Plus pro hraní online, přičemž cena tohoto předplatného vzrostla v minulém roce.

To ovšem není celé. Společnost pracuje na dalším nástroji, který umožní sdílet uživatelský profil PlayStation Network napříč různými aplikacemi a sociálními sítěmi. Podobně jako funkce pozvání do her, i tento nástroj bude dostupný později v tomto roce.