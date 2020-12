RECENZE – Spider-Man: Miles Morales úspěšně kráčí ve šlépějích prvního dílu

Spider-Man má v herním světě velmi dlouhou historii. První akční adventura s Peterem Parkerem vyšla na první PlayStation (a další platformy) už před dvaceti lety. Letošní videoherní novinka s tímto akčním hrdinou se však přesto může pyšnit jedním prvenstvím, a to obsazením Milese Moralese do hlavní role. Takové dlouhé čekání na videoherní ztvárnění je ovšem pochopitelné, jeho komiksová předloha vychází teprve od roku 2011; o to je ale jeho příběh zajímavější a neokoukanější.

Vyprávění hry začíná přibližně rok po událostech z prvního dílu. Miles za tu dobu stihl pod Peterovými (obraznými) křídly pochytit už pár tipů a triků. Teď ovšem nastal čas na ostrou zkoušku, jelikož původní Spider-Man odjíždí na pracovní dovolenou do vzdálené Symkárie a New York nikdy nespí.

Novopečený pavoučí hrdina se ocitá poprvé sám, tváří v tvář novým hrozbám, sužujícím jeho sousedství. Angličtiny neznalí hráči se také opět nemusí bát, k dispozici jsou stejně jako u předchozí hry české titulky, kvalitou si však s jinými exkluzivními tituly úplně nezavdají.

Přestože předchozí díl vyšel teprve před dvěma, je díky mezigeneračnímu skoku grafický posun mezi oběma tituly opravdu významný – a nejvíc si ho hráč uvědomí právě po zapnutí staršího dílu. Pokud se tedy chystáte přehrát obě hry, rozhodně si je zahrajte v chronologickém pořadí. Pokud ne, možná přijde vhod alespoň rekapitulace dosavadních událostí, kterou si z menu druhé hry můžete kdykoliv spustit.

Verze pro Playstation 5 nabízí hned několik režimů hry, ze kterých si zvolíte dle vlastních preferencí. Vizuální labužníci si mohou vybrat režim uspřednostňující ray-tracing, vylepšené osvětlení a VFX, daní ovšem bude zámek na 30 FPS. Kdo se bez těchto pozlátek obejde, může si zvolit režim cílený na dosažení 60 FPS. Obě možnosti samozřejmě podporují nativní 4k rozlišení.

Velmi rychle také poznáme, že v rukou držíme ovladač nové generace – hned v první scéně nás překvapí haptická odezva, projevující se různorodými vibracemi, adekvátně reagujícími na právě probíhající situace. Nezapomnělo se ani na využití nových adaptivních L2/R2 tlačítek, což pocítíme hlavně při používání pavučin k pohupování se mezi budovami. Oproti předchozí hře jsme se také mnohem častěji přistihli využívat rychlého přesunu, protože nyní díky bleskurychlému SSD nezabere nikdy více než 10 vteřin a čekání už není takové utrpení.

Podívat se na zoubek musíme hlavně herní stránce. Miles sice dostal do vínku pár neotřelých schopností, jako celek se však od původního soubojového modelu příliš nevzdálil. Ačkoliv se jedná o stejnou herní sérii, lépe by působilo, kdyby některé herní mechanismy byly předělané a výrazněji odlišené. Dokonce by možná hře prospělo, kdyby některé mechaniky byly odstraněny, jelikož už od začátku působí systém překombinovaně.

Drobného osekání se naštěstí některé části hry dočkaly, a rozhodně jim to prospělo. Méně gadgetů jim přidává na využitelnosti, menší množství aktivit na mapě zase nestihne začít nudit. Tyto aspekty se podepsaly i na délce hry, která se zmenšila na 10-15 hodin, v závislosti na vaší potřebě splnit vše. Menší herní doba v tomto případě nabízí daleko hutnější zábavu, která není uměle vyplněná hluchými místy. Kdokoliv by zatoužil si zážitek prodloužit, může po dohrání přeskočit okamžitě do New Game +, jejíž dohrání figuruje i v úspěšném získání platinové trofeje – té lze bez problémů dosáhnout přibližně za 25 hodin.

Zapomenout nesmíme ani na výborný hudební podkres, který je (stejně jako v oscarovém animovaném filmu se stejným hlavním hrdinou) laděn do rytmů popu, rapu a RnB. Přesto si díky stejnému autorovi zachovává podobný tón jako soundtrack z prvního dílu.

Pokud by si někdo chtěl před tímto dílem zahrát původního Spider-Mana, může využít Ultimátní edice nové hry, ve které se za výhodnou cenu schovává právě i remasterovaná verze hry z roku 2018, i se všemi DLC. Digitální verze navíc vždy obsahuje Milese na konzole PS4 i PS5 dohromady za stejnou cenu a také bonusy z Launch edice.

Závěr

Povedený spin-off komiksové akční adventury se Spider-Manem si zaslouží pozornost hráčů na obou generacích PlayStation. Přestože oba díly dělí krátká doba, drží si Marvel's Spider-Man: Miles Morales svoji autentičnost. Pokud zvažujete, kterým titulem si naplno užít grafické možnosti Playstationu 5, pak je Miles Morales skvělou volbou.