6 nejočekávanějších her pro listopad 2020: Předvánoční sezóna startuje ve velkém

Vybrali jsme pro vás šestici her, které se tento měsíc objeví na pultech obchodů a digitálních distribučních platforem. Hardwarové požadavky najdete uvedené u těch titulů, které už se nimi stihly pochlubit. Nezapomeňte hlasovat v závěru článku pro titul, od kterého máte nejvyšší očekávání.

Dirt 5

Vychází 6. listopadu | Playstation 4. Xbox One, PlayStation 5, Xbox Series, Windows PC

Frenetická závodní akce Dirt 5 se v plné kráse vrací s pátým dílem po odložením z původně plánovaného vydání v říjnu. Stále platí, že se hra hned po vydání podívá i do Xbox Game Passu, jak nám bylo oznámeno při jejím představení na Inside Xbox streamu, o kterém jsme psali v květnu.

Těšit se podle Codemasters můžeme prý na zatím největší výběr vozidel v historii série (superlativa prodávají) a také rozdělení desítek drah do několika částí světa modelovaných podle reálných lokací, které poznáme hlavně díky rozdílnému počasí a ikonickým památkám. Mnohé hráče jistě potěší i možnost splitscreen hraní až pro čtyři osoby a příjemně překvapí i obsazení velmi známých herních dabérů, jež určitě ve hře neminete. Hráči současné generace konzolí mohou navíc po vydání nadcházející generace využít bezplatného upgradu na příslušné platformě.

Hardwarové požadavky Dirt 5:

Minimální Doporučené OS Windows 10 (pouze 64-bit) CPU Intel Core i3-2130

AMD FX 4300 Intel Core i5-9600K

AMD Ryzen 3600 RAM 8 GB RAM 16 GB RAM GPU Nvidia GeForce GTX 970 nebo AMD RX 480 Nvidia GTX 1070 Ti nebo AMD Radeon 5700XT HDD 60 GB volného místa 60 GB volného místa

Assassin's Creed: Valhalla

Vychází 10. a 12. listopadu | Playstation 4, Xbox One, Windows PC, Playstation 5, Xbox Series

Ze slunných oblastí, které jsme v sérii Assassin's Creed objevovali v posledních dvou dílech, se přesuneme o trochu více na sever. V roli vikinských nájezdníků v čele s protagonistou Eivorem (nebo protagonistkou, dle naší volby) tentokrát probádáme úrodné planiny anglosaského království a vydrancujeme každou osadu, která se nám postaví do cesty.

Valhalla spojuje mnoho oblíbených mechanik z předchozích dílů s novými a nevídanými možnostmi tak, aby přinesla co nejunikátnější zážitek a stále zůstala co nejvíce věrná originálu. Můžeme se tak těšit třeba na vyšší možnosti úpravy postavy, návrat štítů, rozložení libovolných nástrojů do obou rukou (včetně dvojice štítů) a zbrusu nové plenitelské mise.

Hardwarové požadavky Assassin's Creed: Valhalla:



Yakuza: Like a Dragon

Vychází 10. listopadu | PlayStation 4, Xbox One, Windows PC, Xbox Series, Playstation 5 (2. března)

Poprvé v sérii Yakuza se v hlavní roli neobjeví Kazuma Kiryu, ale nově představený Ichiban Kasuga, nevýznamný člen jakuzy ponechaný na pokraji smrti mužem, kterému věřil ze všeho nejvíce. To není jediné „poprvé“, které tenhle díl má na kontě – poprvé totiž také vyjde v západním světě pro Xbox dříve, než pro PlayStation a svižný soubojový systém je vystřídán tahovým.

V Japonsku tato hra vyšla již v lednu, takže se nemusíme bát, že by nějaká chybička ještě zůstala nevychytána. My ze západu jsme si museli počkat o dost déle, ale zato již aspoň víme, že hra zabere něco mezi 30 až 100 hodinami, podle toho, jak moc bude hráč s jejím dokončením spěchat. Jako vždy se však rozhodně nevyplatí vyhnout se nejzábavnějším vedlejším aktivitám, a tak nepočítejte, že byste měli za pár večerů hotovo.

Hardwarové požadavky Yakuza: Like a Dragon:

Minimální Doporučené OS Windows 10 (pouze 64-bit) CPU Intel Core i5-3470

AMD Ryzen FX-8350 Intel Core i7-6700

AMD Ryzen 5 1400 RAM 8 GB RAM 8 GB RAM GPU Nvidia GeForce GTX 660

AMD Radeon HD 7870 Nvidia GTX 1060

AMD RX580 HDD 60 GB volného místa 60 GB volného místa

Godfall

Vychází 12. listopadu | PlayStation 5 a Windows PC

První hrou exkluzivní pouze pro PlayStation 5 (a ne předchozí generaci) se stává Godfall, který vyjde hned v den vydání konzole i na Epic Games Store pro PC hráče. Tato hra si klade za cíl prosadit inovativní žánr „looter-slasher“ kombinující dvě mechaniky, jež pospolu obvykle nevídáme.

Gearbox má díky sérii Borderlands s lootery bohaté zkušenosti, záleží tak spíše, jak si poradí s tou druhou částí. Trailery však vypadají dost působivě, přestože poodhalují jen velmi málo z naznačeného příběhu. Doufáme také, že se právě na hře, která již nemusela být optimalizovaná pro staršího a slabšího sourozence, ukáže pravá síla nové konzole.

Hardwarové požadavky Godfall:

Minimální Doporučené OS Windows 10 (pouze 64-bit) CPU Intel Core i5-6600

AMD Ryzen 5 1600 Intel Core i7-8700

Ryzen 5 3600 RAM 12 GB RAM 16 GB RAM GPU Nvidia GeForce GTX 1060

AMD Radeon RX 580 Nvidia GTX 1080 Ti

AMD Radeon 5700 XT HDD Nepotvrzeno Nepotvrzeno

Marvel's Spiderman: Miles Morales

Vychází 12. listopadu | PlayStation 4, Playstation 5

Namísto druhého dílu nás při vydání nové konzole přivítá pouze samostatně stojící spin-off s Milesem Moralesem jako Spider-Manem v hlavní roli. Jeho příchod k pavoučím silám jsme viděli už v původním díle a nyní již Miles pod taktovkou Petera Parkera rok trénuje své nově nabyté schopnosti.

Miles se bude potýkat s nelehkou životní situací, kdy musí vybalancovat svůj soukromý život a podporu své matky se superhrdinskou tajnou identitou. V New Yorku totiž právě probíhá bitva mezi společností Roxxon a kriminální organizací Underground vedenou slavným antagonistou Tinkererem.

Call of Duty Black Ops: Cold War

Vychází 13. listopadu | PlayStation 4, Xbox One, Windows PC, PlayStation 5, Xbox Series

Už více jak patnáct let nás každý rok poctivě vrací další Call of Duty a ani letošní rok nebude rozdílný. Black Ops Cold War je zasazen do začátku osmdesátých let minulého století do prostředí studené války. Singleplayerové kampaně se tentokrát dostalo větší pozornosti a můžeme se těšit na poutavý příběh agenta CIA sledujícího téměř bájného sovětského agenta Persea, jehož jediným cílem je zvrátit prospěch války ve prospěch Ruska. Podle zvolených možností v průběhu hraní se můžeme těšit i na různé konce.

Důležitější částí pro velkou základnu pravidelných hráčů je ale zajisté spíše multiplayer. Ten nabídne mnoho nových i vracejících se herních módů, včetně klasického 6v6 a 12v12 souboje. Novinkou je například tzv. Fireteam, který bude podporovat až 40 hráčů současně. Pokrok v Cold War je navíc propojen s minulým Warzone a všechny odemknuté zbraně a výstroje mohou být použity v předchozí hře a naopak. Nemine nás ani tradiční Zombie mód obsahující novou příběhovou linku.

Hardwarové požadavky Call of Duty Black Ops: Cold War:

Minimální Doporučené Doporučené

+ RT Kompetitivní Ultra + RT OS Windows 7/ 10

(pouze 64-bit) Windows 10 (pouze 64-bit) CPU

(Intel) Core i3-4340 Core i5-2500K Core i7-8700K Core i7-8700K Core i9-9900K CPU

(AMD) FX-6300 Ryzen R5 1600X Ryzen 1800X Ryzen 1800X Ryzen 3700X RAM 8 GB RAM 12 GB RAM 16 GB RAM GPU

(NVIDIA) GeForce GTX 670

GeForce GTX 1650 GeForce GTX 970 / GTX 1660 Super GeForce RTX 3070 GeForce GTX 1080 / RTX 3070 GeForce RTX 3080 GPU

(AMD) Radeon HD 7950 Radeon R9 390

AMD RX 580 Radeon RX Vega64 HDD Multiplayer: 50 GB

Kompletní: 175 GB 175 GB volného místa

Vrací se s novým obsahem:

Demon's Souls – velmi významný remake vychází hned s novou konzolí PS5 už 12. listopadu

– velmi významný remake vychází hned s novou konzolí PS5 už 12. listopadu World of Warcraft: Shadowlands – odsunovaná expanze snad konečně vyjde 24. listopadu

– odsunovaná expanze snad konečně vyjde 24. listopadu Jurassic World Evolution – populární budovatelská strategie s dinosaury již 3. listopadu i na Nintendu Switch

– populární budovatelská strategie s dinosaury již 3. listopadu i na Nintendu Switch Need for Speed: Hot Pursuit Remastered – oblíbená policejní honička se na současnou generaci konzolí a PC vrací v remasterované podobě už 6. listopadu

– oblíbená policejní honička se na současnou generaci konzolí a PC vrací v remasterované podobě už 6. listopadu Planet Coaster – se postupně od 10. listopadu dostane na současné i nadcházející konzole

postupně od 10. listopadu dostane na současné i nadcházející konzole XII Remake – pro počítače a současné konzole přijde 10. listopadu

– pro počítače a současné konzole přijde 10. listopadu Destiny 2: Beyond Light – významný datadisk k Destiny 2 vyjde na všechny platformy 10. a 12. listopadu

– významný datadisk k Destiny 2 vyjde na všechny platformy 10. a 12. listopadu Devil May Cry 5: Special Edition – s novým obsahem se připojí na konzole Xbox Series a PlayStation 5 Devil May Cry 10. a 12. listopadu

– s novým obsahem se připojí na konzole Xbox Series a PlayStation 5 Devil May Cry 10. a 12. listopadu Mortal Kombat 11: Ultimate Edition – kompletní edice na všech platformách již 17. listopadu

Dále vychází...