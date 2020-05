13 her pro Xbox Series X ze včerejší premiéry: Mrkněte na ukázky nextgen titulů

To se změnilo s příchozím Inside Xbox streamem, kde se ukázalo hned několik zajímavých titulů – dočkáme se návratu některých starých sérií i příchodu naprosto nových IP (ne všechny představené hry se nakonec ukázaly být konzolově exkluzivní). Spousta her nese i označení Smart Delivery, tedy možnost zahrát si tu samou zakoupenou hru na současné i budoucí generaci bez nutnosti koupě nové verze.

Doplňujících informací a představení dalších her se také opět dočkáme v průběhu příštího měsíce.

#1 Bright Memory Infinite

První představená hra zapůsobila hned na začátku dechberoucím vizuálem v prapodivném věděcko-fantaskním světě roku 2036. Na rozdíl od většiny dalších trailerů se jednalo přímo o ukázání herních záběrů natočených v gameplay enginu.

V této prapodivné střílečce z pohledu první osoby budeme vysláni prozkoumat podivný fenomén, který se objevil ve vzduchu nad městem a zmátl vědce po celém světě. Vlastně zmátl i mnohé diváky, jelikož se v traileru mísí futuristické zbraně a vozidla se středověkými rytíři s meči a štíty. Velmi působivý je ale fakt, že Bright Memory Infinite pochází z rukou jednoho jedného vývojáře z Číny, který si tímto představením splnil svůj sen. Samozřejmostí je využití ray-tracingu, extrémně rychlého načítání i Smart Delivery. Žádné datum vydání se však v traileru neobjevilo.

#2 Dirt 5

Hned na druhém místě se zjevil nečekaný pátý díl barevné závodní série Dirt, který se rovnou při vydání v letošním říjnu podívá i do Xbox Game Passu. Grafika již oproti první ukázce a jiným závodním hrám posledních let nevypadá tak působivě, ale co jí chybí na kráse jistě dožene zábavnou hratelností. Po traileru se ke hře ještě vrátili v nadcházející diskusi s vývojáři z Codemasters, kteří dodali některé detaily. Tentokrát se prý dočkáme více lokací modelovaných dle reáného světa, které poznáme díky ikonickým památkám a odpovídajícímu počasí.

Zmíněn byl New York, Brazílie, Itálie či Arizona a máme počítat i se zatím největším výběrem vozidel, jaký kdy tato série nabídla. V Arcade módu si Dirt můžeme vychutnat i v splitscreenu až pro čtyři osoby a v základu bude hra zvládat 4k rozlišení a 60 FPS s možností 120 Hz módu. Ve hře se objeví i dva z nejikoničtějších herních dabérů – v roli mentora to není nikdo jiný než Troy Baker (známý jako Joel z TLOU, Pagan Min z Far Cry 4 a mnoho dalších) a hlavním záporákem bude pro změnu Nolan North (kterého můžeme znát jako Nathana Drakea z Uncharted nebo Desmonda Milese z Assassin’s Creed). Nechybí ani nálepka Smart Delivery.

#3 Scorn

Přestože se o této hororové adventuře z pohledu první osoby od mladého Ebb Software ví už dva roky, dlouho se neobjevila žádná informace o pokroku v jejím vývoji, a najednou se ukázala v ponurém traileru během prezentace Xboxu.

Ani po něm však nejsme o mnoho moudřejší, v traileru se vyskytují zejména podivné obrovské struktury a několik démonicky vzhlížejících postav s krátkou interakcí. Datum vydání je stále neznámé, hra se však ihned objeví i jako součást předplatného Xbox Game Pass.

#4 Chorvs:Rise as One

Působivou podívanou si připravil Deep Silver s novou IP v podobě zvláštního vesmírného simulátoru, kterého se však dočkáme až v příštím roce. V roli výborné pilotky Nary se v lodi Forsaken vydáme na výpravu skrze celou galaxii a dle tvůrců se dostaneme „až za hranice reality“.

Podle slov vývojářů půjde o „evoluci“ space-shooter žánru s využitím ohromujících schopností a devastujících zbraní při prozkoumávání nehostinného vesmíru ve snaze ho osvobodit od utlačování. Kdo je však naším nepřítelem či kdy bude hra přesněji vydána jsme se zatím nedozvěděli.

#5 Madden 21

Velmi překvapující bylo i oznámení nadcházejícího Maddenu 21, jelikož Electronic Arts chystají vlastní prezentaci skrze stream již 11. května. Hru nám představil Patrik Mahomes, který hraje za Kansaské City Chiefs, a po zhlédnutí evoluce předcházejících dílů oznámil i zde využití Smart Delivery systému.

Madden 21 by měl vyjít již letos v srpnu, avšak pokud si chceme užít hru na obě generace konzolí, musíme si ji zakoupit maximálně do konce letošního roku a upgradovat tuto verzi na Series X do konce března, poté již nebude nabídka Smart Delivery aktivní.

#6 Vampire The Masquerade: Bloodlines 2

Po delší odmlce se s novým trailerem vytasilo i pokračování legendárního RPG Vampire The Masquerade: Bloodlines. Vánočně laděný trailer ukazuje opět něco málo ze života v malebném, avšak krutém nočním městě v těle upírského nováčka.

Tentokrát se nám namísto příběhových možností ukazuje využití mnoha variabilních schopností k zabíjení nepřátel a pohyb skrze město přes střechy budov.

#7 Call of the Sea

Na první pohled velmi zajímavě vypadá i nově oznámená nezávislá hra Call of the Sea láká nádhernou malovanou grafikou do Jižního Pacifiku v třicátých letech minulého století. Hlavní hrdinka Norah přeplula oceán v honbě za nezvěstným manželem a ocitla se na nádherném leč zrádném zapomenutém ostrově, kde se nachází zbytky ztracené civilizace.

Tato příběhová adventura plná logických hádanek vyjde dle zpráv již brzy a kromě Xboxu se podívá i na Steam.

#8 The Ascent

Nové akční RPG z ptačího pohledu z rukou startupového studia plného herních veteránů působí na první pohled jako pouhá střílečka, ale jedná se o promyšlenou příběhovou záležitost zasazenou do temného futuristického světa Veles plného vylepšených lidí se silně cyberpunkovým nádechem.

Hrát budeme za dělníka, tedy spíše otroka, vlastněného místní korporací, kterého jeden den potká (ne)šťastný osud – největší společnost na planetě zničehonic přestane fungovat, což způsobí aktivaci všech bezpečnostních systémů, které byly k dispozici. My budeme mít za úkol kromě přežití také držet ostatní společnosti na uzdě, aby nezískaly absolutní kontrolu, a zároveň se snažit zjistit, co vlastně tento chaos vůbec způsobilo. Další informace včetně data vydání zatím nejsou známy, avšak již během následujících dnů by se měla dočkat i nového gameplayového videa, které poodhalí více.

#9 The Medium

Jednou z nejnadějnějších novinek je dechberoucí narativní psychologický horor od tvůrců Blair Witch s hlubokým a pochmurným příběhem a nádherným grafickým zpracováním nesoucí název The Medium. Již letos o Vánocích se jako Marianne vydáme odhalit záhady polského Krakowa v době osmdesátek bojujících za osvobození. Hlavní hrdinka trpící PTSD je zároveň jako médium schopná vidět dva světy – ten náš obyčejný, a navíc ještě druhý spirituální, v kterém se často skrývá naprosto odlišné pravé já každého člověka.

S využitím přecházení mezi těmito světy se vydáme po stopách vize, která pronásleduje naši protagonistku a společně se pokusíme odhalit tajemství skrývající se v opuštěném hotelu. Právě výkon nové generace konzolí umožní přechod mezi oběma světy bez klesání FPS a dlouhých načítacích obrazovek. Aby se atmosféra opravdu dala krájet, bude ji z části doplňovat hudební podkres od japonského tvůrce Yamaoky stojícího za ikonickými skladbami série Silent Hill.

#10 Scarlett Nexus

Na vlně futurismu a postapokalyptických světů se ponese i nová hra s japonským stylem grafiky od Bandai Namco zasazená do budoucnosti plné nepřátelských mutantů lačnících po lidských mozcích. Tito rudí mimozemšťané podivného květinového vzezření se začali snášet z čista jasna z nebe a jsou velmi odolní proti konvenčním útokům, proto bylo nutné proti nim nasadit jednotku specializovaných mladých lidí oplývajících zvláštními schopnostmi.

Jedním z nich je i hlavní postava jménem Yuito Sumeragi, rekrut se schopností psychokineze, který se chce stát jedním z nejlepších po vzoru muže, jenž ho kdysi zachránil. Toho dosáhne jen tím, že bude plnit zadané mise, chránit obyvatele a objevovat tajemství tohoto světa s využitím svých schopností.

#11 Second Extinction: Reclaim Earth

Co kdyby se Jurský Park opravdu nevyvedl? Tak nějak se zde krátce představila i nová hra plná zákeřných zmutovaných dinosaurů, kteří ovládli naši planetu. Podle novinek na oficiální Xbox stránce se jedná o rychlou kooperační střílečku s možností sólového hraní pro hráče hledající opravdovou výzvu. Jen páru lidských přeživších se podařilo utéct na vesmírnou základnu a nyní se chystají opětovat palbu v plné síle.

Hráči si budou moci vybrat jednoho ze čtyř hrdinů z celého světa, po vydání hry se však postupně tato nabídka bude rozšiřovat, a spolu s přáteli či cizími hráči postupně plnit mise na planetě, za které následně získají nové vybavení. Vývojáři slibují intenzivní akci plnou krve bez jakýchkoliv servítek a hordy mutujících dinosaurů s překvapivou inteligencí. Opět však neznáme ani přibližné datum vydání.

#12 Yakuza Like a Dragon

Velkým překvapením je odhalení jednoho z pilotních titulů nové konzole – nový díl Yakuzy s podtitulem Like a Dragon. Přestože tato série má kořeny na konkurenčním PlayStationu, většina dílů se dočkala postupných portů i na xboxové konzole různých generací. Nadcházející díl však poprvé spatří nejprve světlo světa na nadcházejícím Xbox Series X a zároveň vyjde i na počítače. Nejen, že bude k dispozici skrze Smart Delivery, ale také podporuje funkci cross-save, která umožní přenášet libovolně uložené pozice mezi těmito konzolemi.

V traileru vidíme vše, na co jsme ze série Yakuzy zvyklí – drsný příběh z prostředí japonské mafie plný zvratů a emocí, nadupaný bojový systém a nebudou chybět ani ikonicky šílené vedlejší mise. Namísto klasických RPG tříd zde budeme vylepšovat několikero z 19 různých povolání – od bodygarda až po šéfkuchaře, jejichž kombinací získáme unikátní bojové schopnosti vhodné proti různým nepřátelům. Tento díl vyjde již o Vánocích při startu konzole a bude k dispozici samozřejmě i na předchozí generaci.

#13 Assassin’s Creed Valhalla

Pokračování série Assassin’s Creed bylo sice oznámeno již pár dnů zpátky, na konferenci

Inside Xbox se však v novém traileru objevily ještě neviděné záběry a v následné diskusi se

potvrdily i některé další informace o chystaném dílu. Kreativní ředitel nového dílu Ashraf

Ismail prozradil, že zásadní náplní hry bude plenění a dobývání částí britského venkova v tzv.

době temna, která hrála zásadní roli v utváření dnešní Anglie.

Důležitou roli budou hrát i uzavřená spojenectví s četnými britskými králi a nelehká

příběhová rozhodnutí. Máme se prý těšit i na vylepšený předělaný bojový systém, ale jelikož

se v traileru objevily pouze cinematické záběry, stále nevíme, co bychom od toho měli

očekávat.