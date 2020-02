4 Nejočekávanější hry pro únor 2020: Postrach diablovek či staronový Wasterland

Suchý únor nemusí značit pouze měsíc bez konzumace alkoholu, ale také stav ve videoherní sféře - žádný AAA titul se zde totiž nenachází, za to o to příjemněji překvapí a vyniknou i některé menší kousky. Pojďme se tedy do nich pustit a třeba v nich nakonec s radostí strávíme den navíc, který nám letos únor nadělil.