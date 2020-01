4 Nejočekávanější hry pro leden 2020: Nový rok odstartují oldschool strategie

Vybrali jsme pro vás pětici her, které se tento měsíc objeví na pultech obchodů a digitálních distribučních platforem. Hardwarové požadavky najdete uvedené u těch titulů, které už se nimi stihly pochlubit. Nezapomeňte hlasovat v závěru článku pro titul, od kterého máte nejvyšší očekávání.

Warcraft III: Reforged

Vychází 29. ledna | Windows PC

Blizzard svému nynějšímu postavení na herní scéně může vděčit zejména dvěma svým strategiím, Starcraftu a Warcraftu. Ačkoliv by se mohlo zdát, že právě u druhého zmiňovaného titulu už společnost zapomněla na její kořeny a už se výhradně soustředí na jejího MMORPG bratříčka, pravda je někde na pomezí. Ani pro letošní rok si sice Blizzard nepřipravil čtvrté plnohodnotné pokračování, ale rozhodl se vzkřísit 15letého předchůdce. Třeba čtyřka bude následovat?

Za svoji slávu a neutuchající popularitu může Warcraft III vděčit především moderské komunitě. Koneckonců se právě uvnitř tohoto titulu zrodil žánr MOBA her, jehož League of Legends a DOTA 2 ještě dnes kralují progamingové scéně. Blizzard si byl této skutečnosti vědom, a tak jistě všechny fanoušky potěší, že nový Warcraft III: Reforged bude plně kompatibilní se všemi původními modifikacemi. Samotný titul totiž staví právě na původním jádru a jen ho obohacuje o moderní prvky.

Hardwarové požadavky Warcraft III: Reforged:

Minimální Doporučené OS Windows 7 (32-bit) Windows® 7 (64-bit) CPU Intel Pentium D 805 @ 2.67GHz nebo AMD Athlon 64 X2 Dual Core 3600+ Intel Core 2 Duo E7400@2.80GHz nebo AMD Athlon X2 Dual Core 5600+ RAM 2 GB RAM 4 GB RAM GPU AMD Radeon HD 3650 nebo Nvidia GeForce 6800 GT AMD Radeon HD 2600 nebo NVidia GeForce 8600 GTS 512MB HDD 3 GB volného místa 3 GB volného místa

Commandos 2 HD Remaster

Vychází 24. ledna | Windows PC, Playstation 4, Xbox One, macOS

Starší hráči občas prožívají muka, když vzpomínají na nějakou hru ze svého mládí a jen tak letmo si spočítají, že děcka narozená v době jejího vydání už mohou řídit automobil. K podobnému výsledku byste došli při zavzpomínání na legendární Commandos 2 z roku 2001. Ten čas hrozně letí. Smutnější pak pro mnohé může být, že mladší hráči se k těmto titulům už jen tak nedostanou, ba jimi dokonce kvůli jejich stáří pohrdají.

Vývojářům, kteří remasterují starší legendy ze svého portfolia, pak můžeme pro tyto důvody žehnat nebo si zalátěřit nad tím, že raději nevymýšlí něco nového a originálního. Radovat se ovšem ti, kteří si konečně najdou důvod takový titul dohnat, popřípadě na něj alespoň zavzpomínat. Commandos 2 v remasterované verzi se nikterak neodchýlí od původního titulu, pouze přinese vylepšené ovládání, uživatelské rozhraní, moderní rozlišení, vylepšené textury a především podporu multiplayeru.

Hardwarové požadavky Commandos 2 HD Remaster:

Minimální OS Windows 7 64-bit, Windows 8, Windows 10 CPU Intel i3 (Gen4) 3.5GHz, AMD Quad-Core 3.9GHz RAM 6 GB RAM GPU Nvidia GTX 570, AMD Radeon HD 6950 alespoň se 2GB VRAM HDD 8 GB volného místa

Praetorians HD Remaster

Vychází 24. ledna | Windows PC, Playstation 4, Xbox One, macOS

Při zavzpomínání na staré časy se vydavatelství Kalypso Media Digital nezastavilo pouze u Commandos 2, ale pohlédlo také k historičtějšímu Praetorians, které vyšlo o pár let později v roce 2003. Tyto dva roky navíc, oproti Commandos 2, se ovšem nepodepsaly na hře v pozitivním směru, ba naopak.

Zatímco Commandos 2 sázelo na stylizovanou grafiku, Praetorians se pokoušel jít s dobou a vykročil cestou 3D modelů, na kterých se dlouhé roky nešťastně podepsaly. Aby byly ukojeny choutky stratégům se zálibou v moderním i historickém válčení současně, tak se můžeme na oba tituly těšit v tentýž den.

Hardwarové požadavky Praetorians HD Remaster:

Minimální OS Windows 7 64-bit, Windows 8, Windows 10 CPU Intel Core i3-3220@3,3 Ghz nebo ekvivalentní AMD RAM 4 GB RAM GPU Nvidia GeForce GT640 nebo ekvivalentní AMD alespoň se 2 GB VRAM HDD 3 GB volného místa

Journey To The Savage Planet

Vychází 28. ledna | Windows PC, Playstation 4, Xbox One

Kooperativních vesmírných her z první osoby není mnoho. Naposledy se o něco podobného pokoušel například No Man’s Sky, které ovšem letělo tak vysoko ke Slunci, že padlo na čumák jako Ikarus. Zrovna přirovnání k No Man’s Sky je v tomto případě o to více na místě, jelikož na první pohled připomíná Journey To The Savage Planet právě kombinaci této průzkumné dobrodružné hry, snad ještě smíchanou s nedávným The Outer Worlds.

V Journey To The Savage Planet se stanete zaměstnancem čtvrté největší mezihvězdné průzkumné společnosti Aerospace, která vás vysadí na barevně syté a kontrastující planetě s úkolem, abyste prozkoumali, zda jsou její životní podmínky vhodné pro osídlení lidstvem. Zkoumat budete tamější faunu, flóru a případné další známky života.

Hardwarové požadavky Journey To The Savage Planet:

Minimální Doporučené OS Windows 7-SP1 (pouze 64-bit) Windows 10 (pouze 64-bit) CPU Intel Core i5-750@2.67 GHz nebo ekvivalentní AMD Intel Core i7-7700K nebo AMD Ryzen 5 1600 RAM 4 GB RAM 8 GB RAM GPU NVIDIA GeForce GTX 660 nebo AMD Radeon HD 7950 NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB nebo AMD Radeon RX 470 HDD 20-30 GB volného místa 20-30 GB volného místa

