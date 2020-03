5 Nejočekávanějších her pro březen 2020: Ve znamení návratu legendárních značek

Vybrali jsme pro vás pětíci her, které se tento měsíc objeví na pultech obchodů a digitálních distribučních platforem. Hardwarové požadavky najdete uvedené u těch titulů, které už se nimi stihly pochlubit. Nezapomeňte hlasovat v závěru článku pro titul, od kterého máte nejvyšší očekávání.

Ori and the Will of the Wisps

Vychází 11. března | Windows PC, Xbox One

Dlouho očekávané pokračování pět let staré hardcore skákačky Ori and the Blind Forest nás jako první v březnu poctí svou přítomností. I v druhém díle doprovodíme Oriho na cestě nehostinným prostředím plným nebezpečných monster skrze napínavý příběh.

Už nyní je jasné, že opět jedno oko nezůstane suché. Očividně se dočkáme mnohých nových mechanik a ještě více nových nepřátel, kteří nám pořádně zabrat. Pro předplatitele Xbox Game Pass bude dokonce hra čekat v knihovně ihned v den vydání, ostatní si ji mohou pořídit za příjemnou cenu 30 eur.

Hardwarové požadavky Ori and the Will of the Wisps:

Minimální Doporučené OS Windows 10 (pouze 64-bit) Windows 10 (pouze 64-bit) CPU Intel i5-4460 nebo Amd Athlon X4 Intel i5 (Skylake) nebo AMD Ryzen 3 RAM 8 GB RAM 8 GB RAM GPU Nvidia GeForce GTX 950 nebo AMD R7 370 Nvidia GTX 970 nebo AMD RX 570 HDD 20 GB volného místa 20 GB volného míst

Nioh 2

Vychází 13. března | Playstation 4

Pokud už jste se už prokousali loňským přírůstkem do souls-like rodiny, který se dokonce vyšplhal na hru roku, je na čase se vrhnout do další hardcore rubačky z prostředí japonské mytologie. Nioh 2 sice nepochází z dílny FromSoftware, nicméně si i tak našel svojí fanouškovskou základnu a v druhém díle přináší zajímavá vylepšení.

Zahrát si budeme moci v kooperačním online módu až ve třech hráčích, vytvořit si vlastní postavu a využívat démonické (yokai) síly k jednoduššímu poražení neústupných nepřátel. Druhý díl japonského ARPG se podívá zatím pouze na PS4, ale nejspíše se podobně jako první díl časem objeví i na počítačích.

Animal Crossing: New Horizons

Vychází 20. března | Nintendo Switch

Na Switch se v druhé polovině měsíce podívá první díl slavné zvířecí série, která se naposledy ukázala v plnohodnotné verzi před 7 lety ještě na předchozí kapesní konzoli Nintendo 3DS. Opět se ujmeme role vlastního charakteru žijícího v prostředí antropomorfních zvířat a budeme si pozvolna budovat svůj poklidný svět. Hráči touto sérií nepolíbení si mohou představit takovou roztomilejší verzi The Sims série spojenou se survivalovými prvky.

Nintendo se stále drží své myšlenky rodinné konzole, a tak si hru můžeme užít až ve čtyřech hráčích na jedné konzoli, nebo hrát online až se sedmi dalšími přáteli – na to už je ale potřeba předplácet si členství Nintendo Online.

Doom Eternal

Vychází 20. března | Windows PC, Xbox One, Playstation 4, Google Stadia

Na zemi opět vtrhly hordy démonů a je na čase se zase jednou postavit proti nim a zastavit zkázu lidstva. V přímém pokračování restartu série z roku 2016 se zase ujmeme role Doom Slayera a v pohledu z první osoby se budeme prodírat zástupy nepřátel za použití rozmanitých zbraní všech tvarů a velikostí. Demoverze hry z ledna letošního roku ukazuje některé nové mechaniky, včetně nových výzev, nových upgradů a nebo možnosti kontrolovat nepřátelské jednotky.

Podle tvůrců se v Doom Eternal objeví dvojnásobný počet druhů nepřátel oproti předchozímu dílu – někteří se pouze vrací z předchozích dílů a jiní se objeví úplně poprvé. Tento díl navíc plánuje pokrýt všechny dostupné platformy ihned při vydání, pouze majitelé konzolí Switch si počkají do pozdějšího data v tomto roce.

Hardwarové požadavky Doom Eternal (předběžné):

Minimální Doporučené OS Windows 7 (pouze 64-bit) Windows 7 (pouze 64-bit) CPU Intel i5-2400 nebo AMD FX-8320 Intel i7-3770 nebo AMD FX-8350 RAM 8 GB RAM 8 GB RAM GPU Nvidia GeForce GTX 670 nebo AMD Radeon HD 7870 Nvidia GTX 970 nebo AMD Radeon R9 290 HDD 55 GB volného místa 55 GB volného míst

Half-Life: Alyx

Vychází 23. března | Windows PC (VR)

Přestože jsme si návrat slavné série od Valve představovali trochu jinak, rozhodně nemůžeme popřít, že by Valve na Half-Life zcela zapomnělo. Tento měsíc si totiž budeme moci užít návrat do tohoto světa prostřednictvím virtuální reality. V hlavní roli je Gordon vystřídán věrnou parťačkou Alyx Vance v jejímž těle budeme zkoumat události odehrávající se dějově mezi prvním a druhým dílem a bojovat proti nekonečné bitvě s rasou Combine.

Jestli bude hra sklízet úspěch, určitě se nebude jednat o poslední díl ze série Half-Life, s kterým se v následujících letech potkáme. Pokud byste zvažovali pořízení nového VR vybavení v podobě Valve Index (ať se již bude jednat o ovladače či headset), dostanete hru navíc ke koupi zdarma.

Hardwarové požadavky Half-Life: Alyx:

Minimální OS Windows 10 (pouze 64-bit) CPU Intel i5-7500 nebo AMD Ryzen 5 1600 RAM 12 GB RAM GPU Nvidia GeForce GTX 1060 nebo AMD RX 580 HDD Místo na disku nepotvrzené

Vrací se s novým obsahem:

The Division 2: Warlords of New York – expanze vychází již 3. března a základní hru můžeme mezítím pořídit za hubičku

– expanze vychází již 3. března a základní hru můžeme mezítím pořídit za hubičku The Elder Scrolls Online: Harrowstorm – 10. března se oblíbené MMORPG dočká dalšího rozšíření

– 10. března se oblíbené MMORPG dočká dalšího rozšíření Control: The Foundation – první příběhová expanze do jedné z nejzajímavějších her loňského roku vyjde 26. března

– první příběhová expanze do jedné z nejzajímavějších her loňského roku vyjde 26. března Saints Row 4: Re-Elected – čtvrtý díl šílené série se 27. března podívá i na konzole Switch

– čtvrtý díl šílené série se 27. března podívá i na konzole Switch Persona 5 Royal – 31. března se do nekonečné JRPG série podívají dva nové charaktery

Dále vychází: