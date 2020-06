5 Nejočekávanějších červnových her: Vychází hned několik kandidátů na hru roku

Vybrali jsme pro vás pětici her, které se tento měsíc objeví na pultech obchodů a digitálních distribučních platforem. Hardwarové požadavky najdete uvedené u těch titulů, které už se nimi stihly pochlubit. Nezapomeňte hlasovat v závěru článku pro titul, od kterého máte nejvyšší očekávání.

Valorant

Vychází 2. června | Windows PC

Pranice o klíče do předběžného přístupu končí a hned na začátku měsíce se dočkáme free to play multiplayerového FPS Valorant od Riot Games v plné kráse. Přestože má hra i své neduhy, stala se vlastně ještě před svým plným vydáním jednou z nejsledovanějších her na všemožných streamovacích platformách.

Poctí nás také jako první svou přítomností na začátku června a v plné kráse si ji užijí i majitelé slabších počítačů. Jedná se o taktickou střílečku 5 vs 5 hráčů připodobňovanou k Counter Striku, ale obsahuje unikátní hrdiny ze světa League of Legends.

Hardwarové požadavky Valorant:

Minimální (30 FPS) Doporučené (60 FPS) Vysoké (144 FPS) OS Windows 7 a vyšší (pouze 64-bit) CPU Intel i3-370M Intel i3-4150 Intel Core i5-4460 RAM 4 GB RAM GPU Intel HD 3000 (1GB VRAM) GeForce GT 730 GeForce GTX 1050 Ti HDD 13 GB volného místa

Command & Conquer Remastered Collection

Vychází 5. června | Windows PC

Ve znamení remasterů se povezeme i v červnu, což nám hned zkraje dokáže přepudrovaná kolekce pětadvacet let staré série real-timové strategie Command & Conquer. V novém kabátku se nám ukážou kompletní verze dílů Tiberian Dawn a Red Alert se všemi třemi expanzemi. Zlepšení se nedočkala jen grafická stránka, která nyní nabídne 4k rozlišení, ale i celý soundtrack, uživatelské rozhraní a odstraněny byly i některé bugy a jiné neduhy původních her.

Kromě všemožných bonusových materiálů se těmto dvěma dílům dostalo i předělání multiplayeru pro modernější požitek z hraní. Vzhledem k starému stylu grafiky je i s vylepšenými texturami opravdu poznat pokročilé stáří hry, to jí ale rozhodně neubírá na kráse a hlavně propracovanosti, kterou původní franšíza proslula. Na remasteru pracovala ze značné části i samotná komunita fanoušků, kteří dostali přímý přístup k vývojářskému týmu skrze tzv. Community Council.

Hardwarové požadavky Command & Conquer Remastered Collection:

Minimální Doporučené OS Windows 8.1 a vyšší (pouze 64-bit) Windows 8.1 a vyšší (pouze 64-bit) CPU Intel Core2Duo E4600 nebo AMD Athlon 64 X2 6400 Intel Core i5 4690K neno AMD Ryzen 7 1700 RAM 4 GB RAM 4 GB RAM GPU Nvidia GeForce GT 420 nebo ATI Radeon HD 5570 Nvidia GTX 660 nebo ATI Radeon HD 7850 HDD 32 GB volného místa 32 GB volného míst

Desperados 3

Vychází 16. června | Windows PC, PS4, Xbox One

V polovině června se po dlouhé odmlce vrací real-timová taktická série Desperados s třetím (respektive čtvrtým, počítáme-li spin-off Helldorado) dílem. Nejen že poprvé bude v rukou jiného německého studia než Spellbound Entertainment, ale také se prvně podívá i na současnou generaci konzolí PS4 a Xbox One (dosavadní díly byly pouze pro počítačové hráče). Původně měla hra vyjít už loni, vývojáři si však nakonec potichu uzmuli pár měsíců navíc k zdokonalení technického stavu.

Přestože nese nový díl označení III, jedná se o prequel zasazený před děj prvního dílu z roku 2001. Odhaleno bylo celkem pět hratelných charakterů, z nichž tři již známe z předchozích dílů a každá oplývá nějakými speciálními schopnostmi a vlastnostmi, které diverzifikují možnosti postupu mapou.

Hardwarové požadavky Desperados 3:

Minimální Doporučené OS Windows 7 a vyšší (pouze 64-bit) Windows 7 a vyšší (pouze 64-bit) CPU Intel i3-530 nebo AMD Athlon II X3 460 Intel i5-750 nebo AMD Athlon X4 740 RAM 8 GB RAM 12 GB RAM GPU Nvidia GeForce GTX 560 nebo AMD Radeon HD 5850 Nvidia GTX 760 nebo AMD Radeon HD 7870 HDD 20 GB volného místa 20 GB volného míst

The Last of Us Part II

Vychází 19. června | PS4

Nejočekávanější červnovou novinkou je ale bezpochyby The Last of Us Part II, exkluzivní post-apokalyptická akční adventura od Naughty Dog, která konečně téměř čtyři roky od oznámení spatří světlo světa. První díl svým úspěchem nastavil laťku velmi vysoko, ale po sedmi letech už přeci jen po technické stránce trochu zastarává a je na čase příběh Ellie a Joela dotáhnout do konce.

Informační embargo skončí již 12. června, prvních recenzí se tak dočkáme celý týden před vydáním. TLOU Part II bude z dosavadních exkluzivních her navíc zabírat největší místo na disku, oněch 78 GB je však poměrně nicotných oproti některým multiplayerovým hrám, které se neváhají šplhat i ke dvěma stům. Jelikož první díl také předcházel příchodu nové generace a posléze se dočkal remasteru na PS4, můžeme očekávat podobný skok i u druhého dílu.

SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom – Rehydrated

Vychází 23. června | Windows PC, PS4, Xbox One, Switch

Další remake tentokrát zaujme především rodiče a nostalgické třicátníky, kteří znají původní verzi z roku 2003, kdy se videoherní verze animovaných filmů těšily nevídané oblíbenosti. Kromě toho, že se hra podívá na všechny současné významné platformy včetně Nintenda Switch, bude obsahovat i další vylepšení oproti originálu vyjma těch grafických a hudebních. Počítat můžeme s novým obsahem vystřiženým z původního dílu, včetně například bitvy s robotickým Sépiákem nebo pozměněnou snovou úrovní.

Významným přídavkem je i nový multiplayerovým mód až pro dva hráče dostupný v PvP i kooperační verzi s možností hraní online i offline. Mnoho dalších menších změn navíc zůstává nevyřčeno, aby se hráči měli také na co těšit. Původní verze hry si přes průměrné recenze získala téměř až kultovní status a stala se oblíbeným titulem pro komunitu speedrunnerů. Pokud bude hra úspěšná, možná budou následovat i další herní verze animáků, jako jsou Medvědí bratři, Příšerky s.r.o. nebo Hledá se Nemo.

Hardwarové požadavky SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom – Rehydrated:

Minimální Doporučené OS Windows 10 (pouze 64-bit) Windows 10 (pouze 64-bit) CPU Intel i3-4130 nebo AMD Phenom II X4 925 Intel Core i3-8100 nebo AMD FX-6300 RAM 4 GB RAM 8 GB RAM GPU NVIDIA GeForce GTX 760 nebo AMD Radeon HD 7870 Nvidia GTX 1050 nebo AMD Radeon R9 HDD 30 GB volného místa 30 GB volného míst

Vrací se s novým obsahem

Little Nightmares – si hned prvního června budou moci užít majitelé Google Stadia

– si hned prvního června budou moci užít majitelé Google Stadia Sea of Thieves – pirátská klasika po dvou letech od vydání 3. června i na Steamu

– pirátská klasika po dvou letech od vydání 3. června i na Steamu Fortnite Chapter 2 Season 3 – třetí sezóna druhé kapitoly ve Fortnite již 4. června

– třetí sezóna druhé kapitoly ve Fortnite již 4. června The Outer Worlds – vyjdou 5. června na Switch

– vyjdou 5. června na Switch Destiny 2 Season 11 – jedenáctá sezóna přijde do Destiny 9. června

– jedenáctá sezóna přijde do Destiny 9. června The Elder Scrolls Online: Greymoor – 9. června se na konzole podívá expanze oblíbeného MMORPG

– 9. června se na konzole podívá expanze oblíbeného MMORPG Ys: Memories of Celceta – remasterovaná verze dorazí na PS4 19. června

– remasterovaná verze dorazí na PS4 19. června Burnout Paradise – další remaster se vydá na konzole Switch 19. června

– další remaster se vydá na konzole Switch 19. června Prison Architect: Island Bound – DLC do vězeňského simulátoru vyjde na všech platformách již 11. června

