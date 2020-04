4 Nejočekávanější hry pro květen 2020: Moravský Silent Hill a ticho před bouří

Vybrali jsme pro vás trojici her, které se tento měsíc objeví na pultech obchodů a digitálních distribučních platforem. Hardwarové požadavky najdete uvedené u těch titulů, které už se nimi stihly pochlubit. Nezapomeňte hlasovat v závěru článku pro titul, od kterého máte nejvyšší očekávání.

Someday You’ll Return

Vychází 5. května | PS4, Windows PC, Xbox One

Hned na začátku měsíce nás uvítá několikrát odkládaná hororová adventura od dvoučlenného týmu českých vývojářů z CBE Software. Ti se svojí hrou in-progress již léta objížděli mnohé české i zahraniční festivaly a ptali se hráčů na různé detaily, které jim ve výsledku pomohly vypilovat ji do té nejlepší možné verze.

Od svého počátku ušla hry už opravdu pořádný kus cesty a stihla vybrát i několik cen. Neváhejte je podpořit v jejich tvorbě a vyzkoušejte si „moravský Silent Hill“ už pátého května. V Someday You’ll Return budete v prostředí českomoravských lesů zoufale hledat ztracenou dceru a nejednou se při tom dostanete do potíží.

Hardwarové požadavky Someday You’ll Return:

Minimální Doporučené OS Windows 7 a vyšší (pouze 64-bit) Windows 7 a vyšší (pouze 64-bit) CPU Intel i5 nebo ekvivalentní AMD Intel i7 nebo ekvivalentní AMD RAM 4 GB RAM 8 GB RAM GPU Nvidia GeForce GTX 970 nebo ekvivalentní AMD Nvidia GTX 1060 nebo ekvivalentní AMD HDD 13 GB volného místa 13 GB volného míst

Saints Row: The Third Remastered

Vychází 22.května | Windows PC, PlayStation 4, Xbox One

Ve vylepšené verzi se téměř po deseti letech vrací na scénu šílená akční adventura od Volitionu. Saints Row: The Third se trochu odklonil od předchozích dvou dílů série a svou šíleností stal velmi rychle legendární – uznejte sami, kolik her vám dovolí mlátit kolemjdoucí půlmetrovým růžovým dildem? Předchozí rok se SR3 dočkala portu na Nintendo Switch a tentokrát se vylepšená edice objeví na všech ostatních platformách.

Jedná se sice pouze o remaster, ale i tak odvedli vývojáři velký kus práce. V rámci vylepšení grafické stránky přemodelovali většinu assetů a přidali různé detaily i do herní fyziky – především auta by se tak měla chovat trochu reálněji.

Hardwarové požadavky Saints Row: The Third Remastered:

Minimální Doporučené OS Windows 7 (pouze 64-bit) Windows 10 (pouze 64-bit) CPU Intel i3-3230 nebo AMD Phenom II X4 98 Intel i7-6700 nebo AMD Ryzen 5 1600 RAM 4 GB RAM 8 GB RAM GPU Nvidia GeForce GTX 560 nebo AMD Radeon HD 7750 Nvidia GTX 970 nebo AMD Radeon R9 290

Minecraft Dungeons

Vychází 26. května | Windows PC, PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One

Nejočekávanější májovou hrou je ale bezpochyby dungeon crawler od Mojangu ze světa Minecraftu. Těžko by se hledalo divnější spojení, přesto ale dohromady funguje překvapivě dobře. V Minecraft Dungeons se sami či s přáteli namísto tvoření a stavění pustíme do prozkoumávání náhodně generovaných dungeonů plných nepřátel, nástrah a pokladů. Původně měla hra vyjít již v dubnu, místo toho ale poslední měsíc běžela uzavřená beta, aby bylo všechno do startu vychytáno.

Přestože vyjde na všechny dostupné platformy, nebude zezačátku hra podporovat crossplay, nicméně později ho plánují do hry implementovat. Hned od prvního dne budou k dispozici dvě různé edice – Standard a Hero Edition, která obsahuje navíc i dvě nadcházející DLC a několik kosmetických předmětů.

Hardwarové požadavky Minecraft Dungeons:

Minimální Doporučené OS Windows 7 (pouze 64-bit) Windows 7 (pouze 64-bit) CPU Intel Pentium D nebo AMD Athlon 64 (K8) Intel Core i3 nebo AMD Athlon II (K10) RAM 4 GB RAM 6 GB RAM GPU Nvidia GeForce 9600 GT nebo AMD Radeon HD 2400 Nvidia GeForce 2XX série nebo AMD Radeon HD 5XXX série HDD 10 GB volného místa 10 GB volného míst

Kolekce remasterovaných her od 2K Games

Vychází 29. května | Nintendo Switch

Jelikož nyní zažívá handheldová konzole Switch nový boom, není divu, že se Nintendo začalo soustředit na portnutí více tříáčkových titulů od jiných společností. A tak byl sotva před měsícem na kratičkém a neočekávaném Nintendo Direct Mini oznámen příchod hned několika velkých sérií od společnosti 2K Games: XCOM 2 Collection, Borderlands Legendary Collection a Bioshock Remastered Collection. A aby toho nebylo málo, vyjdou všechny rovnou v ten samý den.

XCOM 2 Collection obsahuje kromě základní hry ještě 4 balíčky DLC a expanzi War of the Chosen, Borderlands Legendary Collection obsahuje první tři hry ze série – Borderlands, Borderlands 2 a Borderlands The Pre-Sequel zapadající dějově mezi ně. Bioshock Remastered Collection pak obsahuje remasterované verze prvních dvou dílů a kompletní edici třetího dílu Bioshock Infinite. Některé z těchto her půjdou koupit i samostatně, jiné však budou pouze součástí kolekcí.

Přestože všechny kolekce dostanou i fyzickou kopii, budou si muset hráči velkou část her vždy posléze dostahovat – na switchovské cartridge se totiž mnoho obsahu nevejde. U Bioshocku se tak například jedná pouze o počáteční akty, u XCOMu 2 prozměnu pouze o první dvě mise. Borderlands kolekci nejspíše bez předchozího stahování ani nebude možné hrát. Problém může v tuto chvíli nastat hlavně pro hráče, kteří mají pouze základní konzolové úložiště – to je totiž bez rozšíření interními kartami velké pouze 32 GB, což znamená, že není samo o sobě schopné pojmout většinu ze zmiňovaných her.

Vrací se s novým obsahem

John Wick Hex – se po počítačích podívá i na PlayStation 4 hned 5. května

– se po počítačích podívá i na PlayStation 4 hned 5. května Song of Horror - Episode 5: "The Horror and The Song" – Pátá epizoda hororové adventury vyjde 14. května

– Pátá epizoda hororové adventury vyjde 14. května Terraria: Journey's End update – Čtvrtý a poslední velký update do Terrarie vyjde na 9. výročí od vydání hry - 16. května

– Čtvrtý a poslední velký update do Terrarie vyjde na 9. výročí od vydání hry - 16. května The Elder Scrolls Online: Greymoor [PC] – 18. května vyjde do TESO expanze Greymoor přidávající velké množství nových úkolů a celou novou oblast

[PC] – 18. května vyjde do TESO expanze Greymoor přidávající velké množství nových úkolů a celou novou oblast Xenoblade Chronicles: Definitive Edition – vyjde společně s tituly od 2k již 29. května na konzoli Switch

Dále vychází