5 nejočekávanějších her pro září 2020: Konečně hry, na které vyčerpáte dovolenou

Marvel’s Avengers

Vychází 4. září | PC, PlayStation 4, Xbox One, Stadia

Po úspěšném Spider-manovi se pokouší o své místo na výslunní další akční adventura s hrdiny z Marvel univerza, tentokrát si v ní budeme moci ale vyzkoušet mnohem širší okruh postav. Přes smíšené pocity si nedávnou betu vyzkoušelo podle dostupných údajů přes šest milionů hráčů, zájem o hru tedy rozhodně nechybí.

Všechny mise lze odehrát sólo nebo v kooperaci až se třemi dalšími hráči. Příběhová kampaň se navíc bude rozvíjet po dobu několika následujících let, přičemž každý nový hrdina i region by měli přibýt do hry zcela zdarma. Kosmetické přídavky a prémiové karty přibývajících hrdinů pak bude možné koupit za reálnou měnu.

Hardwarové požadavky Marvel's Avengers:

Minimální Doporučené OS Windows 10 (pouze 64-bit) CPU Intel Core i3-4160 nebo ekvivalentní AMD Intel Core i7-4770K | AMD Ryzen 5 1600 RAM 8 GB RAM 16 GB RAM GPU Nvidia GeForce GTX 950 nebo AMD Radeon R9 270 Nvidia GTX 1060 nebo AMD RX480 HDD 75 GB volného místa 110 GB volného míst

Kingdoms Of Amalur: Re-Reckoning

Vychází 8. září | Windows PC, PlayStation 4, Xbox One

Původní RPG Kingoms Of Amalur: Reckoning z roku 2012 je často označováno za skrytý klenot svého žánru, nyní však již na Steamu není k dispozici a konzole mezitím přešly v další generaci.

Po letech si tak díky chystanému remasteru budeme moci vychutnat povedenou hru na hrdiny v přiměřeně velikém semi-otevřeném světě z pera úspěšného spisovatele R. A. Salvatora (autor sci-fi a fantasy knížek, např. ze Star Wars univerza), tvůrce Spawna Todda McFarlana a hlavního designéra The Elder Scrolls IV: Oblivion Kena Rolstona. Hlavní předností zde však není nezbytně její příběh, nýbrž bojový systém, umožňující vysoké přizpůsobení každé z hratelných tříd hrdinů.

Hardwarové požadavky Kingdoms Of Amalur: Re-Reckoning:

Minimální Doporučené OS Windows 7 a novější (pouze 64-bit) CPU Dvoujádrový Intel nebo AMD o 2.5GHz Čtyřjádrový Intel nebo AMD o 3.0GHz RAM 4 GB RAM 8 GB RAM GPU Nvidia nebo AMD s 1GB VRAM Nvidia nebo AMD s 2GB VRAM HDD 40 GB volného místa 40 GB volného míst

Crysis Remastered

Vychází 18. září | Windows PC, PlayStation 4, Xbox One

Přestože jsme do nynějška neviděli o mnoho více, než oznamovací trailer z dubna, remaster samozvaného benchmarku herních strojů Crysis stále plánuje své vydání na polovinu září. Zjednodušená verze tohoto remasteru navíc už před více než měsícem vyšla i na Nintendo Switch, možná se tak nemáme čeho obávat.

Před týdnem se alespoň objevil technický preview, který porovnával původní díl se současným stavem a potvrzoval například užití ray-tracingu, 8k textur, nových assetů a vylepšeného osvětlení. Pro některé hráče může být také podstatná zpráva, že se Crysis Remastered objeví na PC exkluzivně na Epic Game Store.

Hardwarové požadavky Crysis Remastered:

Minimální Doporučené OS Windows 10 (pouze 64-bit) CPU Intel Core i5-3450 | AMD Ryzen 3 Intel Core i7-7600K | AMD Ryzen 5 a vyšší RAM 8 GB RAM 12 GB RAM GPU Nvidia GeForce GTX 1050 Ti nebo AMD Radeon RX470 Nvidia GTX 1660 Ti nebo AMD Radeon Vega 56 HDD 20 GB volného místa 20 GB volného míst

Mafia: Definitive Edition

Vychází 25. září | Windows PC, Playstation 4, Xbox One, Stadia

Připravovaný remake legendární české hry Mafia: The City of Lost Haven z roku 2002 asi netřeba dlouze představovat. Dojmy z hraní recenzentů jsou smíšené, čeští pamětníci si totiž velmi potrpí na zachování i těch nejmenších detailů z původního dílu. Hudební podkres, některé scény a mnoho hlášek však bylo přepracováno do nové podoby, na kterou si nostalgici budou těžko zvykat.

Avšak ty hráče, jež jsou ochotni ke hře přistoupit bez předsudků, včetně těch, kterým se hra v tehdejší době z různých důvodů vyhnula, čeká slušná mafiánská podívaná plná přestřelek mezi znesvářenými rodinami.

Hardwarové požadavky Mafia: Definitive Edition

Aktuálně neznámé

Baldur's Gate III

Vychází 30. září | Windows PC, Stadia

Třešničkou na dortu zářijových her je bezpochyby třetí pokračování kultovní série Baldur’s Gate, který navazuje na 20 let staré RPG zasazené do fantaskního světa Dungeons & Dragons s názvem Forgotten Realms.

Nutno dodat, že 30. září však ještě nevyjde plná hra, nýbrž jen otevřený předběžný přístup, v němž hra zůstane, dokud bude potřeba. Třetího dílu se namísto BioWare ujmuli vývojáři z Larian Studios, stojící za jednou z nejslavnějších moderních RPG sérií Divinity: Original Sin.

Hardwarové požadavky Baldur's Gate III:

Minimální Doporučené OS Windows 10 (pouze 64-bit) CPU Intel Core i5-4690 | AMD FX-4350 Intel Core i7-4770K | AMD Ryzen 5 1500X RAM 8 GB RAM 16 GB RAM GPU Nvidia GeForce GTX 780 nebo AMD Radeon R9 280X Nvidia GTX 1060 nebo AMD RX580 HDD 70 GB volného místa 70 GB volného míst

