6 nejočekávanějších her pro říjen 2020: Doma zůstanete rádi i bez koronaviru

Vybrali jsme pro vás šestici her, které se tento měsíc objeví na pultech obchodů a digitálních distribučních platforem. Hardwarové požadavky najdete uvedené u těch titulů, které už se nimi stihly pochlubit. Nezapomeňte hlasovat v závěru článku pro titul, od kterého máte nejvyšší očekávání.

Star Wars: Squadrons

Vychází 2. října | Windows PC, PlayStation 4, Xbox One

Hned zezačátku měsíce přichází jeden z nejočekávanějších letošních titulů. Po nepříliš úspěšném Star Wars: Battlefront II přichází nová naděje v podobě dalšího titulu, tentokrát zasazeného do prostředí vesmírných bitev mezi stíhačkami nové republiky a galaktického impéria.

V několikahodinovém single-playerovém módu si můžeme přehrát události po bitvě o Endor a zničení druhé hvězdy smrti z pohledu obou znepřátelených stran. Nabyté znalosti pak uplatníme v jednom ze dvou oznámených multiplayerových módů, kratší mód funguje podobně jako klasický deathmatch (kdo přežije vyhrává), ten delší pak následuje podobnou premisu, ale prochází několika fázemi a končí zničením nepřátelské mateřské lodi. Celou hru navíc lze odehrát i ve VR.

Hardwarové požadavky Star Wars: Squadron:

Minimální Doporučené OS Windows 10 (pouze 64-bit) CPU Intel Core i5-6600K nebo AMD Ryzen 3 1300X Intel Core i7-7700 nebo Ryzen 7 2700X RAM 8 GB RAM 16 GB RAM GPU Nvidia GeForce GTX 660 nebo AMD Radeon HD 7850 Nvidia GTX 1060 nebo AMD RX480 HDD 40 GB volného místa 40 GB volného místa

Crash Bandicoot 4: It’s About Time

Vychází 2. října | PlayStation 4 a Xbox One

Ve stejný den vychází po remasteru tří původních dílů nový čtvrtý díl, který je však ve skutečnosti již osmým zasazením do této série. Překvapivě tentokrát nepadlo žádné slovo o vydání tohoto dílu na PC, v den vydání se tak podívá pouze na současnou generaci konzolí. Do budoucna však můžeme tento port nejspíše očekávat (stejně jako tomu bylo u předchozích dílů), stejně jako vydání na následující generaci konzolí, kde by Crash určitě neměl chybět.

Crash Bandicoot 4 je zasazen chronologicky po událostech dílu s podnázvem Warped a figuruje v něm kromě Crashe i jeho sestra Coco. Oba se utkají s notoricky známým Doktorem Neo Cortexem, jež se opět snaží o ovládnutí multiverza dimenzí rozptýlených v čase i prostoru.

FIFA 2021

Vychází 9. října | Windows PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch

Jako každý rok nás ani letos nemine nový díl oblíbeného fotbalového simulátoru. Nové možnosti gameplaye slibují zejména větší volnost a využití kreativity hráčů, EA dokonce tvrdí, že se bude jednat o „nejchytřejší FIFA hru vůbec“.

Hráči, kteří si hru předobjednali v edicích Champion nebo Ultimate si mohou hru vyzkoušet už o tři dny dříve v předběžném přístupu. Oznámeno je navíc i vydání na Google Stadia a novou generaci konzolí – PlayStation 5 a Xbox Series, u těchto platforem však zatím nebylo stanoveno přesné datum vydání.

Hardwarové požadavky FIFA 2021:

Minimální Doporučené OS Windows 7/8/10 (pouze 64-bit) CPU Intel Core i3-6100 nebo AMD Athlon X4 880K Intel Core i5-3550 nebo AMD FX 8150 RAM 8 GB RAM 8 GB RAM GPU Nvidia GeForce GTX 660 nebo AMD Radeon HD 7850 Nvidia GTX 670 nebo AMD Radeon R9 270X HDD 50 GB volného místa 50 GB volného míst

Age of Empires 3: Definitive Edition

Vychází 15. října | Windows PC

Přestože se jedná o nejméně oblíbený díl slavné série, po patnácti letech už si vysloužil nový kabátek. Ti, kteří si i tehdy třetí díl oblíbili, nebo mu alespoň chtějí po letech dát šanci, se mohou těšit na nové textury podporující rozlišení až 4K, remasterovaný hudební podklad, ale i herní obsah, jež nebyl součástí původní hry.

Součástí jsou samozřejmě i všechna vydaná rozšíření, ale těšit se můžeme i na dvě nově příchozí hratelné civilizace. K původním čtrnácti hratelným národům se přidávají Inkové a Švédové, přibydou navíc i dva nové herní módy – historické bitvy a výzvy s názvem umění války. Těšit se můžeme i na podporu módů pro ty, kterým by základní obsah nedostačoval.

Hardwarové požadavky Age of Empires III: Definitive Edition:

Minimální Doporučené OS Windows 10 (pouze 64-bit) CPU Intel Core i3-2105 Nebo AMD Phenom II X4 973 Intel Core i5-3300 nebo AMD FX-8350 RAM 8 GB RAM 16 GB RAM GPU Nvidia GeForce GT 430 nebo AMD Radeon HD 5570 Nvidia GTX 980 nebo AMD Radeon R9 Fury HDD 42 GB volného místa 42 GB volného míst

Amnesia: Rebirth

Vychází 20. října | Windows PC, Linux, macOS, PlayStation 4

Nenechme se zmást názvem, nejedná se o žádný remake, remaster ani reboot, ale prostě jen nový díl hororové adventury Amnesia. V tomto díle si zahrajeme za Tasi Trianon, která se probouzí po letecké havárii sama a ztracená hluboko v alžírské poušti. Bez vzpomínek na havárii a na svoji minulost se musí prodrat neznámým a nehostinným prostředím, přežít v něm a přinejlepším se i dozvědět, co se stalo. Důležité bude šetřit nejen fyzickými, ale i mentálními zdroji, jinak se odsud živí nedostaneme.

Jelikož se jedná o menší nezávislý titul, jeho cena startuje na příjemných 25 eurech. Po vzoru předchozích dílů můžeme nejspíš čekat i dobu dohrání do deseti hodin. Grafické zpracování se také posunula značně kupředu, rozhodně si však nezavdá s AAA tituly posledních let.

Hardwarové požadavky Amnesia Rebirth:

Minimální Doporučené OS Windows 7/8/10 (pouze 64-bit) CPU Intel Core i3 nebo AMD FX @ 2.4GHz Intel Core i5 nebo Ryzen 5 RAM 4 GB RAM 8 GB RAM GPU Nvidia GeForce GTX 460 nebo AMD Radeon HD 5750 nebo Intel HD 630 Nvidia GTX 680 nebo AMD Radeon RX 580 HDD 50 GB volného místa 50 GB volného míst

Watch Dogs: Legion

Vychází 29. října | Windows PC, PlayStation 4, Xbox One, Google Stadia

Další velmi očekávanou letošní hrou nás snad potěší Ubisoft těsně před koncem měsíce. V již třetím díle Watch Dogs série se opět dočkáme razantních změn, jež snad do třetice přinesou sérii slávu, jakou snaží vydobýt.

Tentokrát si v otevřeném světě budeme moci rekrutovat do týmu naprosto kohokoliv, na koho natrefíme – od toulajících se školáků, přes nevinné babičky, až po nepřátelské vojáky. Watch Dogs: Legion je navíc jednou z oznámených „launch titulů“ pro nadcházející generaci konzolí, tedy se na obě nové konzole podívá hned v den jejich vydání.

Hardwarové požadavky Watch Dogs: Legion:

1080p @ Nízké 1080p @ Vysoké 1440p @ Vysoké 4k @ Ultra OS Windows 10 (pouze 64-bit) CPU

(Intel) Intel Core i5-4460 Intel Core i7-4790 Intel Cire i7-7700k Intel Cire i7-9700k CPU

(AMD) AMD Ryzen 5 1400 AMD Ryzen 5 1600 AMD Ryzen 5 2600 AMD Ryzen 7 3700X RAM 8 GB RAM 8 GB RAM 16 GB RAM 16 GB RAM GPU

(Nvidia) Nvidia GeForce GTX 960 Nvidia GTX 1060 Nvidia GeForce RTX 2060S Nvidia GeForce RTX 2080 Ti GPU

(AMD) AMD Radeon R9 290X AMD Radeon RX 480 AMD Radeon RX 5700 AMD Radeon VII HDD 45 GB volného místa

Vrací se s novým obsahem:

Little Big Workshop – se 1. října podívá i na Nintendo Switch

– se 1. října podívá i na Nintendo Switch Baldur’s Gate 3 Early Access – vydání early access verze se posunulo na 6. října

– vydání early access verze se posunulo na 6. října Mortal Kombat 11: Aftermath - All Hallows' Eve Skin Pack – do MK se 8. října dostanou nové kosmetické prvky s halloweenskou tematikou

do MK se 8. října dostanou nové kosmetické prvky s halloweenskou tematikou Doom Eternal: The Ancient Gods Part 1 – první část velké expanze do Doomu už 20. října

– první část velké expanze do Doomu už 20. října World of Warcraft: Shadowlands – pokud se poštěstí, vyjde snad již 27. října (OPRAVA: Blizzard vydání datadisku odložil na neurčito)

Dále vychází…