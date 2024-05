Reddit mění pravidla hry: Zavádí novou politiku pro ochranu dat

Tento krok následuje po nedávném vstupu Redditu na burzu, kde se společnost snaží zvýšit své příjmy nejen z reklam, které běží na její platformě a využití jejího API vývojáři, ale také z licencování svých dat. V prospektu k IPO společnost uvedla, že již vydělala přes 203 milionů dolarů na dohodách o licencování dat a očekává, že se tato částka v průběhu času zvýší.

Zatímco Reddit historicky neblokoval přístup k svým datům pro účely tréninku umělé inteligence, v loňském roce změnil svůj kurz. Generální ředitel Redditu Steve Huffman pro The New York Times uvedl, že “nedává smysl nadále poskytovat všechny tyto hodnoty některým z největších společností na světě zdarma”, což signalizuje plán společnosti vstoupit do prostoru licencovaných dat.

Zdroj: Shutterstock

S novou politikou, která je nyní plně v platnosti, bude Reddit dále omezovat přístup k svým datům bez smlouvy. “Bohužel vidíme čím dál více komerčních subjektů, které využívají neautorizovaný přístup nebo zneužívají autorizovaný přístup k hromadnému sběru veřejných dat, včetně veřejného obsahu Redditu,” píše Reddit na svém blogu.

V grafice sdílené na blogu jasně uvádí, že podniky, které mají zájem o využití dat Redditu k “napájení, rozšíření nebo zlepšení vašeho produktu pro jakékoli komerční účely”, vyžadují smlouvu. Inzerenti jsou mezitím směrováni k API pro reklamy pro správu kampaní a sledování jejich výkonu.

Protože společnost je v podstatě jen velký web, indexovatelný vyhledávači, nová politika si klade za cíl uzamknout obsah Redditu před jakýmkoli neautorizovaným sběrem, zároveň respektuje práva uživatelů.