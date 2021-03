Robotický wingman ATS od Boeingu úspěšně zvládl první zkušební let

Dne 27. února se uskutečnil první zkušební let bezpilotního letounu ATS spadajícího do kategorie robotických wingmanů (tzv. Loyal Wngman). Zkušební let wingmana ATS (Airpower Teaming System) proběhl z testovacího komplexu RAAF Woomer Range nacházejícího se v jižní části Austrálie.

Samotný let probíhal tak, že wingman ATS letěl po předem stanovené trase, měnil svou rychlost a nadmořskou výšku. Na celý let dohlížel lidský pilot od společnosti Boeing, který se nacházel v pozemním řídícím středisku Woomer Range.

Královské australské letectvo bylo zřejmě s výsledky testů spokojeno, protože k současným třem prototypům wingmanů ATS objednalo po prvním zkušebním letu další tři wingmany. Robotický wingman ATS v současnosti pracuje v polo-autonomním režimu. Lidský pilot vlastně jen plánuje trasu wingmana a potvrzuje takové věci jako je vzlet, přistání a další příkazy podle parametrů právě probíhající mise. Do budoucna budou tyto stroje létat v autonomním režimu společně s bojovými pilotovanými letouny a mohou být ovládány umělou inteligencí AI a pružně tak reagovat na nové hrozby na bojišti.

Robotický wingman ATS měří na délku 11,7 metrů a jeho dolet bude až 3700 km. V přední části wingmana je odnímatelná modulární příď, která slouží jako nákladový prostor pro uložení různých zařízení spadajících do kategorie zpravodajských, průzkumných a sledovacích systémů nebo do prostředků pro vedení radioelektronického boje. V budoucnosti by měli robotičtí wingmani plnit mise společně s dalšími letouny Královského australského letectva (RAAF), jako jsou stíhačky F-35A Lightning ll, F/A-18E/F Super Hornet, letouny elektronického boje EA-18G Growler, námořní hlídkové letouny P-8 Poseidon nebo letouny včasné výstrahy E-7 Wedgetail.

Wingmani ATS budou spadat do nízkonákladových postradatelných bezpilotních letounů. Jeden ATS by měl vyjít na dva miliony dolarů. Wingmani ATS mohou např. pro velící stíhačku vytvořit předsunutou senzorovou síť nebo se obětovat ve prospěch letounu s lidským pilotem.