Rozsudek soudu nad pirátem. Dva roky vězení a pokuta 83 miliónů euro

Denuvo je znovu neprolomitelné, letos ho bude mít spousta videoher. Máme seznam Ereb 01/10/2018 09:00:00 Rakouské společnosti Denuvo Software Solutions se nová verze ochrany, označovaná jako 4.8, povedla. Zatím žádná z videoher vybavených touto novou protipirátskou ochranou se nedá upirátit. A her s Denuvem nás letos čeká mnoho. https://cdr.cz/sites/default/files/denuvo.png

Policie zadržela 16letého piráta. Nelegálním obsahem vydělával 3000 eur měsíčně Ereb 12/15/2017 08:30:00 Teprve 16letý mladík se rozhodl vytvořit web, kde by byly k dispozici pirátské streamy desítek televizních stanic. Hrozí mu teď vězení a pokuta. https://cdr.cz/sites/default/files/141217.jpg