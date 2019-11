Rusko bude od dnešního dne testovat svůj vlastní internet RuNet

Vláda Ruské Federace schválila v dubnu tohoto roku zákon pojednávající o tzv. suverénním internetu. Ve stručnosti se jedná o to, že internet je na jednu stranu nebezpečný, protože přes něj proudí množství citlivých dat, která se dají těžko uchránit a zároveň je na internetu závislá většina moderních společností takovým způsobem, že bez něj by zkrachovaly.

Ruská vláda proto nechce být závislá na globálním internetu a chce mít „železnou oponu“, resp. oddělenou ruskou a globální část internetu s tím, že „kanály“ propojující tyto dva internety by byly kontrolované a veškeré uzly a servery budou na ruském území. V případě potřeby se tak může Rusko odpojit od zbytku světa bez větších ztrát. Rusko zároveň s tím plánuje vytvořit i svůj vlastní DNS, čili systém pro názvy domén, který by byl nezávislý na zbytku světa.

Ruská vláda nyní oficiálně oznámila 21. října, že jejich vnitřní internet, RuNet, bude od 1. listopadu aktivně testován. Ruská vláda prý schválila toto testování v rámci celé Ruské federace alespoň jednou do roka. Nikdo však prozatím neví, jak dlouho bude tento test probíhat.

Mnoho lidí to sice nazývá cenzurou, ale Kreml se hájí celkem objektivními důvody, že nechce čekat na to, až ho Spojené státy odstřihnou od zbytku světa. To by mohlo způsobit i krach ruské ekonomiky. Veškeré náklady spojené s budováním tohoto díla jsou hrazeny vládou a pohybují se ve výši okolo 650 milionů eur.