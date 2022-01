Rusko nařídilo Netflixu, že musí zařadit propagandistické televizní stanice

Zdroj

Ruská federace je známá tím, že chce mít pod kontrolou vše, co se na území federace děje. Dobrým příkladem jsou aféry technologických gigantů z posledních měsíců, které nedodržují cenzuru a zobrazují zakázaný obsah. Z tohoto důvodu také dostaly společnosti Meta a Google vysoké pokuty.

Stejně tak vyžaduje ruská legislativa, aby zahraniční společnosti měly svou pobočku na území Ruska. Nejde však jen o technologické giganty či sociální sítě, ale obviněna byla i platforma Netflix, která byla obviněna z toho, že sdílí obsah, který je v rozporu se zákonem o LGBT propagandě.

Podle nejnovějších zpráv to vypadá, že si tamní regulátoři posvítili opět na Netflix. Na území Evropské unie se snaží jednotlivé země docílit toho, aby na Netflixu byl i nějaký lokální obsah. V Rusku to však chtějí posunout o něco dál. Ruský úřad pro regulaci internetu a televize, Roskomnadzor, totiž zařadil Netflix do registru audiovizuálních služeb, což je rejstřík streamovacích služeb, které mají více jak 100 000 uživatelů denně.

Pro Netflix nejde o žádnou čest, ale spíše komplikaci, protože bude muset kromě svého vlastní obsahu vysílat i dalších minimálně 20 státních televizních kanálů, a to včetně zpravodajských stanic NTV a Chanel One, které bývají nezřídka označovány jako nástroj ruské státní propagandy. Netflix má čas do března tohoto roku, aby vše připravil na nová pravidla.

Nyní však vyvstává otázka, zda se Netflix podvolí ruským úřadům nebo zda svou činnost na území Ruské federace raději vzdá. Rozhodně jde o obrovský trh a velký příjem pro Netflix. Právě vidina velkých příjmů z tamního trhu možná donutí Netflix akceptovat ruské požadavky a vysílat i ruské propagandistické televizní kanály.