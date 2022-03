Rusko pracuje na vývoji alternativy ke Google Play s názvem NashStore

Zdroj

Na ruském trhu to od reakcí nadnárodních firem a jejich stažení služeb a produktů z Rusku to pořádně prořídlo. Rusové však hledají alternativu k jednotlivým službám a ne jinak je tomu i v případě obchodu s aplikacemi Google Play. Novou alternativou k obchodu s aplikacemi na ruském trhu má být NashStore (volně přeloženo jako „Náš obchod“). Plánované spuštění nového obchodu by mělo být na Den vítězství, což v Rusku vychází na 9. května.

Zdroj

Ruští vývojáři začali pracovat na obchodě NashStore z důvodu, že Google pozastavil fakturační systém v případě svého Google Play. To mělo za následek, že si ruští uživatelé nemohli z tohoto obchodu zakupovat své aplikace a hry a zároveň tím přišli ruští vývojáři o své příjmy.

Vzhledem k tomu, že v Rusku již nepůsobí Visa ani MasterCard, měl by být NashStore napojený na platební systém Mir. Nejde však o první obchod s aplikacemi, protože již dříve ruský technologický gigant Yandex představil svůj obchod Yandex Store, stejně jako Huawei má třeba App Gallery.