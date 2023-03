Rusko řeší problém s mobilními telefony: Navrhnou si vlastní operační systém?

Zdroj: Shutterstock

V Ruské federaci teď nemají občané jednoduchý život, protože díky válce na Ukrajině se velká část nejen technologických společností rozhodla odejít z tamního trhu. Z ruského trhu tak zmizely společnosti jako Cisco, SAP, Oracle, IBM, Nika, Apple nebo Samsung. Jinými slovy jsou občané Ruské federace odkázáni pouze na ruské alternativy výrobků i softwaru.

Ukázkou může být třeba ruský obchod s aplikacemi RuStore, který má být jistou alternativou ke Google Play. Podle ruského premiéra, Michaila Mušustina, by mělo být až 85 % zahraničního softwaru nahrazeno vhodnými místními alternativami. Klíčovým faktorem, na kterém stojí technologický vývoj země, je pak vlastní operační systém pro mobilní zařízení.

Zdroj: Shutterstock

Existuje zde asi nejpravděpodobnější kandidát k operačnímu systému Android v podobě AuroraOS, což je operační systém pro mobilní zařízení založený na Linuxu pocházející z dílny ruské telekomunikační společnosti Rostelecom. Problém je v tom, že operační systém Aurora byl vytvořen primárně pro účely vlády a nedokáže zároveň podporovat aplikace určené pro Android.

Variantou nového hlavního operačního systému pro mobilní zařízení v Rusku je i příslib ruského výrobce chytrých telefonů BQ, že upraví HarmonyOS pocházející z dílny Huawei. Doposud se ale nikdo ze společnosti BQ k této problematice blíže nevyjádřil. Dá se jen těžko odhadnout, zda to nebyl jen planý slib.

Další otázkou je pak nabídka mobilních telefonů, které je po odchodu velkých značek značně omezená. Na trhu jsou sice dostupné modely od Yotaphone, ruského výrobce telefonů, ale tamní obyvatelé chtějí raději oblíbené iPhony či Samsung Galaxy, které se na ruský trh dostávají neoficiální cestou.

Alexander Kalinin, zakladatel NCC (National Computer Corporation), uvedl: „Zvažujeme různé varianty. Může to být výroba v ruských továrnách nebo smluvní výroba v čínských podnicích.“ Další z velkých ruských výrobců chytrých telefonů Smartecosystima, dceřiná společnost státní společnosti Rostec, přiznala, že pro masivnější expanzi svého telefonu Ayya T2 nemá dostatek čipů od TSMC. Závěrem to shrnul Kazarian slovy: „ Pravděpodobně byste mohli vyrobit smartphone v Rusku s čínskými součástmi, ale to není příliš efektivní. A proč by si někdo kupoval ruský telefon, který je dražší než Xiaomi?“