Rusové vyvíjejí křížence mezi Fordem Mustang a Teslou Model S

V Ruské federaci pod záštitou společnosti Aviar Motors roste nové elektromobil R67, který svým vzhledem připomíná spíše starý Ford Mustang, ale v útrobách se ukrývá Tesla Model S. Logicky tedy přezval R67 technické specifikace i vlastnosti od Tesly. Jedním z nich je kapacita baterie 100 kWh, výkonem 840 koní, zrychlením z 0 na 100 km/h za 2.2 sekundy či maximální rychlost 250 km/h.

Zdroj: BusinessInsider

Na tuto platformu pak je umístěna karosérie, která je připravena ze směsi lehkých slitin a svými tvary se má připodobnit klasickému Fordu Mustang. Dostane však oproti Mustangu přední LED světlomety a další doplňky z uhlíkových slitin.

Znalec Tesly by poznal, že z Tesly nepochází jen motor, ale i část interiéru, kupříkladu velký displej jakožto řídící panel, který je pro Teslu přímo pověstný. Podle Aviar Motors by odhadovaný dojezd měl být 507 kilometrů. Automobilka dále prozradila, že první sériové vyráběný kus by měl vyjet ze závodu již v příštím roce. Cenu však doposud tají.