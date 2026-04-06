Rýže, jak ji neznáte: Vědci z ní vyrobili materiál s překvapivými vlastnostmi

Pondělí, 6 Duben 2026 - 05:00 | Francesco | Novinky, Věda a fyzika, Technologie

Zdroj: Freepik

Rýže není jen základní potravina. Vědci objevili její nečekané chování pod tlakem a proměnili ho v nový typ materiálu, který dokáže reagovat na rychlost působící síly. Bez elektroniky, bez senzorů, čistě díky fyzice.
Na první pohled jde o naprosto obyčejnou surovinu, která patří do každé kuchyně. Jenže právě rýže se stala základem objevu, který může změnit způsob, jakým se navrhují moderní materiály. Mezinárodní tým vědců přišel na to, že se zrna rýže chovají pod tlakem úplně jinak, než by člověk čekal.

Při pomalém stlačování si rýže zachovává pevnost. Jakmile ale tlak přijde rychle, její struktura paradoxně slábne. Tento jev, označovaný jako „rate softening“, není u běžných materiálů typický. Většina látek totiž naopak při rychlém zatížení tuhne.

Za tímto chováním stojí tření mezi jednotlivými zrny. Při vyšších rychlostech se tření výrazně snižuje a narušuje se vnitřní síť sil, která materiál drží pohromadě. Jinými slovy, rýže přestane fungovat jako pevný celek a začne se rozpadat na úrovni interakcí mezi zrny.

Materiál, který se přizpůsobí bez elektroniky

Právě tato vlastnost inspirovala vědce k vytvoření zcela nového typu takzvaného metamateriálu. Jde o uměle navrženou strukturu, která se nechová jako běžné materiály v přírodě. V tomto případě se podařilo vytvořit směs, která dokáže měnit své vlastnosti podle toho, jak rychle na ni působí síla.

Výzkumníci zkombinovali rýži s dalšími částicemi, například s pískem, který se naopak při rychlém zatížení zpevňuje. Výsledkem je materiál, který může být měkký a poddajný při pomalém pohybu, ale při nárazu reaguje úplně jinak. Může ztuhnout, deformovat se nebo naopak absorbovat energii.

Zásadní je, že to všechno probíhá bez jakékoliv elektroniky. Žádné senzory, čipy, a vlastně ani řízení. Materiál reaguje čistě na základě fyzikálních zákonů. To výrazně zjednodušuje jeho použití a zároveň zvyšuje spolehlivost.

Kde by se mohl objevit v praxi

Možnosti využití jsou překvapivě široké. Jednou z hlavních oblastí je takzvaná měkká robotika. Právě tam je potřeba, aby se materiály dokázaly přizpůsobit prostředí, byly bezpečné pro kontakt s lidmi a zároveň dostatečně pevné, když je to potřeba.

Takové materiály by mohly najít uplatnění i v medicíně, například u robotických nástrojů pro jemné zákroky. Další oblastí je ochranné vybavení. Představte si helmu nebo chránič, který je při běžném pohybu pohodlný a pružný, ale při nárazu okamžitě změní své vlastnosti a lépe ochrání tělo.

Výhodou je také jednoduchost. Absence elektroniky znamená menší riziko poruchy, nižší hmotnost a potenciálně i nižší výrobní náklady.

Zdroje: 

ScitechDaily.com

Materiály budoucnosti: Jak vědci zkrotili volné elektrony pro rychlejší počítače

Tým vědců z Auburn University vytvořil novou třídu materiálů, které umožňují přesně ovládat chování elektronů. Tento objev by mohl znamenat zásadní zlom nejen v oblasti kvantových počítačů, ale i v chemickém průmyslu a výrobě moderních technologií.

Přelom v humanoidní robotice: Stroj napodobuje rty bez jediného pravidla

Vědci představili robota, který se naučil pohyby rtů sledováním lidí, ne podle předem daných pravidel. Nový přístup může zásadně změnit, jak přirozeně s námi budou humanoidní stroje komunikovat.

Výzkumníci dokázali ovlivnit sny a lidé pak řešili problémy lépe

Rčení „vyspi se na to“ má možná hlubší základ, než se zdálo. Neurovědci z USA ukazují, že obsah snů lze během spánku jemně ovlivnit. A když se ve snu objeví nevyřešený problém, roste šance, že ráno přijde řešení.

Žádná hmota ani prostor neexistují: Odvážná teorie rozděluje vědecký svět

Co když mozek vědomí nevytváří, ale jen ho zachycuje? Nová teoretická práce švédské fyzičky tvrdí, že vědomí je základní strukturou reality a že čas, prostor i hmota z něj teprve vznikají. Pokud by měla pravdu, šlo by o zásadní obrat v moderní fyzice.

Fyzikové narazili na plyn bez odporu. Ani po tisících srážek nezpomaluje

Vědcům z Vídeňské technické univerzity se podařilo vytvořit kvantový plyn, ve kterém se hmota i energie pohybují bez jakýchkoli ztrát. Výsledek zpochybňuje zažité představy o tření, srážkách i tepelné rovnováze.

Lukáš "Francesco" Čihák

