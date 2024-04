Samoobslužné prodejny Amazon končí. Systém má příliš nedostatků

Systém Just Walk Out, který spoléhá na kamerové a senzorové technologie ke sledování nákupů zákazníků a automatickému účtování, se ukázal jako problematický již od svého zavedení. Namísto plně automatizovaného procesu, jak bylo původně prezentováno, se ukázalo, že za fungováním této technologie stojí lidská práce - například v Indii bylo zaměstnáno více než tisíc lidí k provozování a dohledu nad systémem.

Kromě toho je nákladné instalovat a udržovat potřebné vybavení pro tento systém, což vedlo k tomu, že technologie Just Walk Out byla nasazena pouze v polovině obchodů Fresh v USA. Spotřebitelé také čelili frustracím, jako jsou chyby v účtování a špatně spravované objednávky.

Zdroj: Shutterstock

Další významnou obavou je soukromí zákazníků. Kamery a senzory používané v rámci této technologie neustále shromažďují biometrické údaje, což vyvolávalo nejednou obavy a dokonce i soudní žalobu proti společnosti Amazon.

Navzdory pokusům Amazonu prodat tuto technologii dalším maloobchodníkům nezaznamenala technologie Just Walk Out příliš mnoho úspěchů. Někteří maloobchodníci považují Amazon za konkurenci, což vede k váhání v partnerství v oblasti technologie.

Ovšem nyní oznámil, že odstranění systému Just Walk Out je součástí většího plánu na přepracování jeho maloobchodního obchodu s potravinami. Místo toho se zaměří na testování chytrých vozíků Dash ve vybraných obchodech Whole Foods a Fresh, které umožní zákazníkům provádět nákupy bez pokladny.

I přes tento krok se technologie Just Walk Out bude nadále nabízet ve vybraných obchodech ve Velké Británii. Amazon tak pokračuje ve hledání efektivních a uživatelsky přívětivých řešení pro své maloobchodní zákazníky.