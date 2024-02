Amazon použil AI k dabingu remaku Road House. Teď kvůli tomu čelí žalobě

Novinkou ze světa umělé inteligence je spor kolem připravovaného remaku kultovního filmu "Road House" z roku 1989, poté co scenárista R. Lance Hill podal žalobu proti Amazonu a MGM Studios. Tato žaloba tvrdí, že společnosti porušily autorská práva použitím umělé inteligence (AI) k replikaci hlasů herců, aby dokončily projekt dříve, než vyprší autorská práva.

Podle informací z The Los Angeles Times, Hill podal petici u amerického úřadu pro autorská práva v listopadu 2021, s cílem znovu získat práva na svůj původní scénář, který tvoří základ nového filmu. Hill tvrdí, že tato práva by měla být vrácena jemu poté, co vyprší práva Amazon Studios, který získal práva při akvizici společnosti MGM.

Avšak Amazon Studios se údajně snažilo urychlit dokončení projektu kvůli blížícímu se termínu vypršení autorských práv. Hill tvrdí, že Amazon využilo AI k replikaci hlasů herců, kteří pracovali na remaku z roku 2024, což porušuje podmínky dohody uzavřené mezi odborem a velkými studii včetně Amazonu.

Některé aspekty žaloby jsou však komplikovány skutečností, že Hill podepsal "work-made-for-hire" smlouvu s původním producentem United Artists. Toto znamená, že autorská práva by mohla být v podstatě ve vlastnictví a držení společnosti United Artists, nikoli samotného Hilla. Hill však tvrdí, že tato smlouva je problematická a odmítá ji akceptovat jako závaznou.

Žaloba se snaží zamezit uvedení remaku filmu, který měl premiéru na SXSW 8. března a následně měl být zpřístupněn na Prime Video 21. března. Amazon však tvrdí, že nebyla použita AI a že filmařům bylo instruováno, aby AI nebo herce, kteří nejsou členy SAG AFTRA, nevyužívali. Tvrdí rovněž, že jejich autorská práva na původní film Road House ještě nevypršela.

Tato kontroverze představuje složitý právní spor mezi tvůrci a filmovými studii o vlastnictví autorských práv a použití umělé inteligence ve filmové produkci. Soudní řízení bude klíčové pro stanovení, zda došlo k porušení autorských práv a zda bude možné zablokovat uvedení remaku filmu Road House.