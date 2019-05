San Francisco vydalo zákaz systémů s rozpoznáváním obličeje

Městští zastupitelé v San Franciscu si odhlasovali, jakožto první ve Spojených státech, zákaz používání jakéhokoliv programu, který dokáže provést identifikaci obličeje. Tento zákaz se pak týká s výjimkou letiště a přístavu především úřadů, policistů a dopravního podniku.

Tento zákaz by pak mohl být využit i na jiných místech ve Spojených státech jako precedent. Hlavním důvodem, který podnítil hlasování o zákazu, je fakt, že takovéto systémy až příliš omezuje lidi a zasahuje do jejich svobody. V platnost by měl tento zákaz vejít již během příštího týdne. Hlavními distributory softwaru, který dokáže identifikovat obličej člověka z fotografie či živého video přenosu, jsou pak společnosti Amazon a Microsoft.

Radost z tohoto zákazu měli hlavně zástupci Americké unie občanských práv, jejichž zástupce, Matt Cagle, prohlásil: „San Francisco tímto hlasováním dalo najevo, že technologie pro identifikaci lidí podle obličeje není v souladu se zdravou demokracií a že místní si zaslouží právo rozhodovat o sledování pomocí pokročilé techniky.“

Podle odpůrců se však značně ztíží boj s kriminalitou. Faktem je, že podobné technologie pomáhají napříč celými Spojenými státy hledat zločince a potírat kriminalitu. Ironií trochu je, že právě San Francisco je jedno z míst, kde je silně rozvinutý přední technologický průmysl a kde tyto technologie de facto vznikají.