Sentera představila autonomní systém dronů pro zemědělství, průmysl a bezpečnost

Primární oblastí je samozřejmě zemědělství. Sentera zde nabízí kompletní portfolio technologií pro letecký průzkum a klasifikaci zemědělských ploch. Jednak je to flotila quadrokoptér – viz obrázek níže, které mohou být řízeny buď dálkově, nebo mohou pracovat v autonomním režimu, což má největší přínos – jedná se o bezobslužnou aplikaci.

Dále pro účely monitorování Sentera vyvíjí a prodává také řadu obrazových senzorů a příslušenství k nim. Samozřejmostí je kvalitní software, který řídí drony a zpracovává přijatá obrazová data. Kromě dronů-quadrokoptér Sentera nabízí i malý motorový kluzák s tažným motorem – viz obrázek níže vlevo.

Na obrázku jsou u dronů uvedeny i ceny. Je patrné, že se nejedná o levné zařízení, ceny se pohybují od cca 5000 USD za samostatný dron do 30tis. USD a kompletní systém. Jedná se tedy o zařízení v hodnotě vozu vyšší střední třídy.

Z hlediska oboru fotogrammetrie jsou nejzajímavější snímací čipy - kamery. V současné době jsou v nabídce 3 základní typy. The Sentera Double 4K je určena pro snímání klasického 4K RGB obrazu a dále pro získání tzv. NDVI – Normalizovaný Diferenční Vegetační Index – viz obrázek níže.

Dodávaný software umí také obrázky z obrazového snímače spojovat, a vytvořit tak souvislý obraz dronem prozkoumávané krajiny. Jak vypadá takový snímek s Indexy NDVI je na obrázku níže – žlutá oblast. Samozřejmostí je software jak pro desktop, tak i pro mobilní zařízení – tablety, mobily.

Obrazový snímač The Sentera Double 4K (CMOS) je také ve verzi multispectral. Umožňuje provádět snímkování jen v určitém rozsahu barevného spektra a také v infračerveném pásmu (označováno jako Near-Infared neboli NIR). Pásma jsou Modrá: 446nm x 60nm šířka pásma, Zelená: 548nm x 45nm šířka pásma, Červená: 650nm x 70nm šířka pásma, Hraniční Červená: 720 nm x 40nm šířka pásma a samozřejmě infračervená (NIR): 840nm x 20nm šířka pásma.

Snímač „The Sentera Quad Sensor“ (CMOS) patří mezi nejnovější přírůstky do rodiny snímačů. Jedná se o čtyř-čipový snímač. Jedna kamera je určena pro snímání obrazů v režimu RGB s rozlišením 2Mpixely (1248x950) a 3 kamery jsou pak určeny pro snímání obrazu v určitých přesně daných vlnových délkách a to 655nm x 40nm šířka pásma, 725nm x 25nm šířka pásma a 800nm x 25nm šířka pásma. Snímač slouží např. k detekci chlorofylu ve vegetaci.

Dalším nabízeným snímačem je pak „The Sentera High-Precision NDVI & NDRE (Red Edge) Single Sensor“ – obrázek níže vlevo. Jedná se o levnější variantu snímače ve smyslu „vše v jednom“ s rozlišením 1248x950pixelů. Posledním přírůstkem v rodině snímačů je „The Sentera Q“ – obrázek níže vpravo. Jedná se o snímač s vysokým rozlišením 18MP a 10x optickým zoomem. Obrazy získané z TheSenteraQ mohou být transformovány do 3D modelu s využitím nabízeného softwaru.

Firma Sentera nabízí mnoho skvělého vybavení. Její výrobky nacházejí uplatnění po celém světě. Protože zemědělství tzv. nezná hranic. Vrací se tak velké investice do technologií zpracování obrazů, vývoje CMOS/CCD čipů a samozřejmě i leteckých dronů.

Při pohledu na tuzemský trh lze říci, že vývoj a výroba CCD/CMOS obrazových snímačů v ČR neexistuje a už vůbec ne pro specifické účely zemědělství. Nicméně jednotlivé techniky fotogrammetrie jsou v ČR také využívány a obvykle je k tomuto účelu použito zahraniční vybavení.

Čas od času lze na různých studentských fórech číst příspěvek o tom, jaké by to bylo, kdyby i v ČR existoval vývoj a výroba procesorů jako je Intel, AMD nebo ARM. Je známo, že firmu Intel založili „téměř“ čerství absolventi. Veškerá výrobní zařízení velkých zahraničních firem jsou však situovaná v Asii a to se týká i výroby pamětí. Také cena vývoje výrobního zařízení není malá, u procesorů to může být částka i jedné miliardy dolarů. Tedy téměř 23 miliard Kč.

To žádná banka skupině nadšených absolventů nezapůjčí. Výrobců polovodičových čipů je v ČR také poskrovnu, např. ASICentrum Praha. Rozhodně nemají na růžích ustláno. Je to poměrně paradoxní, protože i v ČR existoval vývoj mikroelektroniky v rámci fi. Tesla. Dokonce se běžně vyráběly i CCD snímače 256x256x2 obrazových bodů typ MAB1256 a mnoho a mnoho dalších.