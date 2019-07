Skupina Codex dokázala prolomit nejnovější ochranu Denuvo 6.0

Skupina Codex definitivně přebrala štafetu v prolamování protipirátské ochrany Denuvo od starých veteránů z italské crackovací skupiny CPY. Tento týden cracker nebo crackeři ze skupiny Codex prolomil/i nejnovější verzi Denuva s označením 6.0 (nejedná se o oficiální značení společnosti Denuvo/Irdeto, ale o interní značení crackerských skupin).

Prvním letošním titulem, u kterého bylo nové Denuvo prolomeno je videohra Total War: Three Kingdoms, která vyšla letos 23. května. Pirátská verze hry má obsahovat patch 1.1.0, který vyšel minulý týden, což znamená, že prolomit nové Denuvo je otázkou maximálně několika dní.

Herním vydavatelem titulu Total War: Three Kingdoms je společnost Sega a je velmi nepravděpodobné, že nyní po prolomení Denuva u této hry dojde k odstranění protipirátské ochrany. Sega zřejmě nebude následovat příkladu společnosti Bethesda, která Denuvo po prolomení ze svých her odstraní.

Jak píšeme výše, tak Total War: Three Kingdoms je první hrou co vyšla letos, má aktualizovanou verzi Denuva a byla cracknuta. Letos samozřejmě vyšlo hned několik her s Denuvem a stále mají status neupirátitelné. Jsou to videohry Trials Rising, Left Alive, Anno 1800, Mortal Combat 11, Starlink: Battle for Atlas, Team Sonic Racing, Conan Unconquered, Octopath Traveler, Police Simulator: Patrol Duty, Heavy Rain, F1 2019 a Sea of Solitude.

Bude zajímavé sledovat v jakém časovém horizontu se začnou objevovat cracky/bypassy i na tyto hry, a jestli všechny výše uvedené tituly budou cracknuty, když Codex novou verzi Denuvo už umí prolomit.