Skupině Codex se podařilo úplně odstranit Denuvo a VMProtect u AC: Origins

Skupina Codex není na crackerské scéně žádným nováčkem a s prolamováním protipirátské ochrany Denuvo už má bohaté zkušenosti. Nikdy se jim ovšem nepovedlo Denuvo z hlavního spouštěcího souboru u hry odstranit. Tedy až do teď.

Nyní přišla skupina Codex s tzv. Proof of Concept crackem na videohru Assassins Creed: Origins (včetně všech datadisků), kdy u této videohry byla dvojice DRM Denuvo a VMProtect kompletně odstraněna z hlavního spouštěcího souboru. Hlavní myšlenkou tohoto úsilí ze strany Codex je ověřit, jestli Denuvo u této videohry nadměrně zatěžuje procesor.

Za tímto úsilím má stát cracker s přezdívkou rock man, bez něhož by tento crack ve skupině Codex nevznikl. Pokud jde o podrobnosti, tak v případě cracku AC: Origins byl VMProtect zcela odstraněn (30 VM vstupních bodů), Denuvo bylo zcela odstraněno (104 VM vstupních bodů) a bylo opraveno kolem 500 tisíc absolutních i relativních datových a kódových ukazatelů. Všechny potřebné PE adresáře byly obnoveny (exporty, importy, výjimky, TLS). Crack má fungovat na poslední verzi AC: Origins 1.51.

Pokud zabrousíme do minulosti, tak AC: Origins už podlehlo crackerům dvakrát, vždy se ovšem ale jednalo o bypassy a ne o skutečné cracky. První bypass na AC: Origins vydala italská skupina CPY a druhý bypass pak pocházel od Codexu. Nyní Codex vydal skutečný crack, který obě dvě DRM ze hry odstranil. Co není jasné, je to, jak dlouho nad tímto crackem skupina Codex, respektive cracker rock man pracoval/a a dále jestli je tento proces nějak možné zautomatizovat.