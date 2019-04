Skutečná fotografie černé díry potvrdila Einsteinovu teorii relativity

Velkého pokroku bylo v oblasti letounů s raketovým pohonem dosaženo během 2. světové války a to především ve dvou zemí – v sovětském svazu a nacistickém Německu. V obou pracovali konstruktéři na celé řady projektů, které se dostaly do různé fáze vývoj. Na východě zkoušeli využít raketový motor jako přídavný pohon i jako jediný.

Vědci chtějí pomocí počítačové simulace zjistit, co je za černou dírou lukas-cihak 03/19/2019 09:00:00 Vědecký tým z univerzity z Massachusetts Dartmouth a z Gruzie Gwinnett College chtějí pomocí počítačové simulace nastínit situaci, co nastane po průchodu rotující černou dírou. Podle jejich zjištění to může být brána do jiné dimenze. https://cdr.cz/sites/default/files/rotating_bh.jpg