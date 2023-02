Skynet se nekoná: USA stanovuje normy pro využívání umělé inteligence v armádě

Zdroj: Shutterstock

Minulý týden ve čtvrtek vydalo americké ministerstvo zahraničí oficiální prohlášení o zodpovědném vojenském využívání umělé inteligence a autonomních systémů. Toto prohlášení vyzývá zejména k etickému a zodpovědnému nasazení umělé inteligence při různých vojenských operacích.

Toto prohlášení souvisí s nadcházejícím summitem o zodpovědném používání umělé inteligence pro vojenské účely, který se konal v Haagu a byl prvním svého druhu na světě. Bonnie Jenkins, náměstek ministra zahraničí Spojených států amerických pro kontrolu zbrojení a mezinárodní bezpečnost, uvedl: „Pozvali jsme všechny státy, aby se k nám přidali a společně jsme mohli stanovit mezinárodně platné normy pro vojenské použití umělé inteligence a autonomních zbraní."

Zdroj: Shutterstock

Již v samotné preambuli nového prohlášení stojí, že stále větší procento zemí vyvíjí vojenskou techniku a nástroje založené právě na umělé inteligenci spolu s využitím autonomních systémů. To zcela logicky vyvolává i obavy o případné zneužití těchto technologií a o dodržení mezinárodního humanitárního práva.

V této reambuli se dále uvádí: „Vojenské použití umělé inteligence může a mělo by být etické, odpovědné a posilovat mezinárodní bezpečnost. Použití AI v ozbrojených konfliktech musí být v souladu s platným mezinárodním humanitárním právem, včetně jeho základních principů. Vojenské využití schopností umělé inteligence musí být odpovědné, a to i prostřednictvím takového použití během vojenských operací v rámci odpovědného lidského řetězce velení a řízení. Principiální přístup k vojenskému využití umělé inteligence by měl zahrnovat pečlivé zvážení rizik a přínosů a měl by také minimalizovat nezamýšlené zkreslení a nehody. Státy by měly přijmout vhodná opatření k zajištění zodpovědného rozvoje, nasazení a využití svých vojenských schopností umělé inteligence, včetně těch, které umožňují autonomní systémy.“

Z dokumentu samozřejmě vyplývá, že by umělá inteligence neměla mít absolutní kontrolu, ale vždy by měla být podřízena lidskému velení. V žádném případě by neměla mít moc provádět kritická rozhodnutí týkající se zejména jaderných zbraní. Vzhledem k tomu, že neexistuje žádné univerzální definice umělé inteligence, dokument ani nemůže specifikovat, jakých systémů a technologií se to vlastně týká. V poznámce pod čarou je jen dodáno, že pro účely tohoto prohlášení se rozumí umělá inteligence jako schopnost strojů vykonávat úkoly, které by jinak vyžadovaly lidskou inteligenci.