Snapchat dovolí upravit překlepy v chatu, ale jen do 5 minut

Tato změna přichází po dlouhé době žádostí uživatelů, kteří chtěli možnost opravovat překlepy či reformulovat své zprávy. U jiných sociálních sítí je tato funkce již naprostou samozřejmostí, ale zde je to novinka.

Nová funkce, která bude uvedena "brzy", umožní uživatelům v průběhu pěti minut od odeslání chatu provést úpravy. Tyto úpravy budou označeny štítkem, který informuje, že text byl změněn. Zatím bude tato možnost dostupná pouze pro předplatitele Snapchat+.

Zdroj: Shutterstock

Společnost Snap neuvedla přesné datum, kdy se funkce stane dostupnou i pro ostatní uživatele, ale zdůraznila, že novinky často nejdříve zavádí pro své předplatitele. Snapchat+ již dosáhl 9 milionů předplatitelů, což svědčí o zájmu uživatelů o rozšířené funkce této sociální platformy.

Kromě této exkluzivní funkce přidává Snapchat i několik dalších novinek pro všechny uživatele. Mezi ně patří aktualizované reakce emotikonů pro chaty, možnost využívat asistenta My AI k nastavení připomenutí a nové oblečení generované umělou inteligencí pro Bitmoji.

Jedním z nejzajímavějších prvků je nový objektiv s umělou inteligencí, který dokáže transformovat selfie uživatelů do stylizovaných fotografií z 90. let. Tento kreativní nástroj nabízí uživatelům nové způsoby, jak sdílet své fotografie a přináší do hry prvky nostalgického designu té doby.

Snapchat neustále inovuje a přináší nové funkce, aby udržel svou pozici jako oblíbená sociální platforma. Nová možnost úpravy chatů je jen jedním z mnoha kroků, které společnost podniká ke zlepšení uživatelského zážitku.