Snapchat přináší funkci „Footsteps“ na iOS: Sledujte, kde jste byli

Jak funguje Footsteps?

Footsteps je navržen tak, aby shromažďoval a ukládal data o místech, která uživatel navštívil, a to prostřednictvím Snap Mapy. Tato funkce funguje pouze tehdy, když není zapnutý Ghost Mode – režim, který uživateli umožňuje skrýt svou polohu před ostatními. Na rozdíl od běžného sledování polohy, funkce Footsteps využívá uložené vzpomínky, tedy snímky, které uživatel pořídil na různých místech, aby vytvořila první kroky na mapě.

Pokud uživatel využije Footsteps opakovaně, Snapchat začne sledovat nové polohy na základě aktuálního pohybu uživatele, což znamená, že každý další pohyb se zaznamená do historie jeho „kroků“. Funkce Footsteps byla původně dostupná pouze pro uživatele placené služby Snapchat+, avšak nyní je rozšířena i pro běžné uživatele systému iOS.

Soukromí na prvním místě

Jednou z výhod této funkce je skutečnost, že data o místech jsou zcela soukromá. To znamená, že historie kroků je viditelná pouze pro samotného uživatele, nikoliv pro jeho přátele či veřejnost. Pro ty, kteří si zakládají na svém soukromí, je možné historii kroků kdykoliv smazat a vypnout sledování polohy.

Snapchat zdůrazňuje, že funkce Footsteps je navržena tak, aby poskytla uživateli větší kontrolu nad jeho cestami, ale zároveň zaručuje, že tato data nebudou sdílena s nikým jiným, než s uživatelem samotným. To dává uživatelům možnost si zvolit, zda chtějí tuto funkci používat, nebo se rozhodnou ji z aplikace odstranit.

Zdroj: Shutterstock

Další novinky z Snapchatu

Kromě Footsteps přinesl Snapchat na své nedávné konferenci Snap Partner Summit 2024 řadu dalších inovací. Jednou z hlavních novinek je integrace umělé inteligence Gemini LLM od Googlu do funkce My AI, což je chatovací asistent, který umí zpracovávat text, obrázky, videa a dokonce i kód. To otevírá nové možnosti, jak mohou uživatelé komunikovat se Snapchatem a využívat jeho schopnosti v každodenním životě.

Další inovací je funkce Snap AI Video, která umožňuje vytvářet videa pomocí umělé inteligence na základě textových zadání. Tato funkce je zatím dostupná pouze pro tvůrce obsahu, ale slibuje revoluční způsob, jak vytvářet kreativní videa. Snapchat také uvedl AI Lenses, které uživatelům umožňují vypadat jako jejich starší já, což si již získalo obrovskou popularitu mezi uživateli.

Snapchat stále inovuje

Snapchat se dlouhodobě snaží udržet své uživatele zaujaté prostřednictvím nových funkcí a vylepšení. Footsteps je dalším krokem směrem k tomu, aby uživatelé měli větší kontrolu nad svými vzpomínkami a zážitky. Spojení s umělou inteligencí a novými kreativními nástroji zaručuje, že Snapchat zůstane jednou z nejoblíbenějších sociálních aplikací na trhu.

S novými možnostmi, jako je sledování historie cest a využití umělé inteligence, se Snapchat dostává na špici inovací mezi sociálními sítěmi. Uživatelé mohou očekávat, že aplikace bude nadále rozšiřovat své funkce a poskytovat ještě více způsobů, jak sdílet své zážitky se světem.