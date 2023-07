Soukromí na prvním místě: WhatsApp rozšiřuje ochranu vašeho telefonního čísla

WhatsApp se zaměřuje na ochranu soukromí svých uživatelů a jednou z nových funkcí, kterou testuje, je "soukromí telefonního čísla". Obecně platí, že telefonní číslo uživatele zůstává tajné, ale existuje šance, že ho lze odhalit prostřednictvím odpovědí na zprávy. Nová funkce tak umožní uživatelům, aby jejich číslo viděli pouze administrátoři komunitních skupin a kontakty, které si uložili.

Tato funkce byla testována v omezeném rozsahu po několik měsíců a nyní se zdá, že se rozšiřuje mezi uživatele beta verzí na platformách Android i iOS. WhatsApp Meta, mateřská společnost WhatsAppu, zatím neposkytla podrobnosti o této nové funkci, ale podle informací od WABetaInfo by měla být brzy dostupná pro více uživatelů a skupin.

Zdroj: Shutterstock

Tato aktualizace může být důležitá pro ochranu soukromí uživatelů. Umožní jim plně se zapojit do komunitních skupin a sdílet své názory a informace bez obav, že by jejich telefonní číslo bylo prozrazeno. S touto funkcí nebudou podvodníci a potenciální podvodníci schopni volat nebo posílat SMS zprávy, pokud uživatelé nebudou sdílet své kontaktní údaje. To přispívá k většímu pocitu pohodlí při používání komunitních skupin.

WhatsApp nedávno přidal do své platformy řadu funkcí zaměřených na ochranu soukromí, jako jsou například zamčené chaty, automatické umlčování neznámých volajících a lepší kontrola nastavení soukromí. Funkce "soukromí telefonního čísla" je dalším krokem v této strategii a slouží jako ochrana před nechtěným sdílením citlivých dat s ostatními uživateli. WhatsApp se tak snaží zajistit, aby uživatelé měli maximální kontrolu nad svými osobními údaji.