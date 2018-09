South Park: Stick of Truth zamíří na Nintendo Switch už příští týden

Poznejte barvu šílenství, Darkest Dungeon připravuje nové DLC Pavel Vevera 05/11/2018 11:00:00 Zelená je tráva, modrá je dobrá, ale jakou barvu má takové šílenství? To se dozvíte už brzo s příchodem DLC The Color of Madness pro Darkest Dungeon… pokud se tedy odvážíte. https://cdr.cz/sites/default/files/darkest_dungeon.jpg

Poznejte barvu šílenství, Darkest Dungeon připravuje nové DLC 11. 5. 2018 | Pavel Vevera | diskuse (2) Zelená je tráva, modrá je dobrá, ale jakou barvu má takové šílenství? To se dozvíte už brzo s příchodem DLC The Color of Madness pro Darkest Dungeon… pokud se tedy odvážíte.