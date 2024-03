SpaceX má speciální zakázku: Vyrobí špionážní satelity pro Bílý dům

Tato síť, pokud bude dokončena, by mohla zahrnovat stovky špionážních satelitů na nízké oběžné dráze, schopných pracovat jako roj a monitorovat aktivity na zemi. Cílem této sítě by bylo poskytnout nepřetržité snímky celé Země pro americké zpravodajské služby. Tyto snímky by byly získány pomocí kombinace velkých zobrazovacích satelitů k shromažďování dat a přenosových satelitů k přenosu informací.

Zpráva agentury Reuters staví na předchozích informacích od The Wall Street Journal, který odhalil, že SpaceX podepsala smlouvu v hodnotě 1,8 miliardy dolarů s nejmenovanou agenturou v roce 2021. Tato zpráva také uvádí, že SpaceX ani NRO nepřímo nepotvrdily zapojení společnosti do tohoto projektu.

Zdroj: Shutterstock

V této souvislosti je důležité zmínit, že SpaceX již minulý rok uzavřela smlouvu s Space Force na poskytování satelitní komunikace v rámci programu Starshield. Tento program je odlišný od konstelace Starlink společnosti SpaceX, kterou vytvořil Elon Musk s cílem poskytnout internetové připojení po celém světě. Starlink má být primárně civilní sítí, zatímco Starshield je určen pro účely vlády a národní bezpečnosti.

Musk to potvrdil tím, že Starlink a Starshield jsou opravdu dvě odlišné entity, které mají různé účely. Zatím však není jasné, jakým způsobem by tyto špionážní satelity mohly ovlivnit globální geopolitickou situaci, ale jejich vývoj naznačuje, že SpaceX se stále více angažuje v projektování a provozování vesmírných systémů s vojenským využitím.