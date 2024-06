Španělsko zabránilo šíření volebních informací na Facebooku a Instagramu

Hlavním důvodem zásahu AEPD byla obava, jak Meta plánuje zpracovávat data prostřednictvím těchto nástrojů. Agentura zdůraznila, že neexistuje dostatečné ospravedlnění pro shromažďování údajů o věku, jelikož věk uvedený v profilech nelze ověřit. Kritizovala také plán společnosti Meta uchovávat data i po skončení červnových voleb, což naznačuje, že existuje jiný účel pro zpracování těchto dat.

Meta plánovala prostřednictvím svých nástrojů sbírat i další údaje, jako jsou interakce uživatelů a informace o pohlaví. AEPD uvedla, že takové shromažďování a uchovávání dat by mohlo vážně ohrozit práva a svobody uživatelů Facebooku a Instagramu. Vytváření podrobných profilů uživatelů by mohlo vést k narušení jejich soukromí a umožnit nežádoucí zpracování informací.

Zdroj: Shutterstock

Agentura také vyjádřila obavy ohledně zpřístupnění těchto údajů třetím stranám pro "neexplicitní účely". Podle AEPD plánovala Meta připomínat způsobilým uživatelům Facebooku a Instagramu v EU, aby šli volit, a to na základě IP adres a profilových údajů o místě jejich bydliště. Tím by mohlo dojít k nesprávnému cílení, které by mohlo zahrnovat občany mimo EU žijící v členských státech, zatímco občané EU žijící mimo blok by byli vynecháni.

Evropská komise také projevila znepokojení nad přístupem společnosti Meta k volbám a v dubnu zahájila vyšetřování její volební politiky.

Celkově AEPD považuje přístup Meta k zpracování uživatelských dat za "zbytečný, nepřiměřený a nadměrný". Toto rozhodnutí tak reflektuje širší obavy týkající se ochrany osobních údajů a volební integrity v digitálním věku.