Společnost Boeing představila prototyp robotického wingmana ATS

Společnost Boeing představila první z plánovaných tří prototypů polo-autonomních bezpilotních letounů spadajících do australského programu Loyal Wingman Advanced Development Program. Boeing předal první prototyp robotického wingmana ATS (Airpower Teaming System) Královskému australskému letectvu (RAAF) 5. května. Nyní bezpilotní letoun projde zkouškami palubních systémů a pozemními testy, přičemž do konce letošního roku je naplánován i první testovací let.

Robotický wingman ATS je 11,7 metru dlouhý letoun, který má dolet 3700 km. Jde o první vojenský letoun, který byl po více než 50 letech navržen a vyroben v Austrálii. Australská vláda do programu Loyal Wingman investovala celkem 40 miliónů dolarů. Wingman ATS je koncipován tak, aby mohl plnit mise společně s dalšími letouny Královského australského letectva, jako jsou stíhačky F-35A Lightning ll, F/A-18E/F Super Hornet, letouny elektronického boje EA-18G Growler, námořní hlídkové letouny P-8 Poseidon nebo letouny včasné výstrahy E-7 Wedgetail.

Pilotovaný letoun bude představovat pro robotické wingmany velitele. Velící letoun bude mít pod svým velením přibližně 4 až 6 ATS robotických wingmanů. Důraz je kladen na to, aby pilot v letadle měl co nejméně práce s obsluhováním doprovodných wingmanů. Letouny ATS budou vybaveny umělou inteligencí, která zajistí samostatný let wingmanů. Pilot pak bude v kokpitu rozdělovat úkoly jednotlivým wingmanům podle cílů mise.

Wingmani ATS budou spadat mezi nízko-nákladové letouny, které vytvoří pro pilotovaný velící letoun předsunutou senzorovou síť, případně se obětují ve prospěch pilotovaného letounu. Robotické wingmany lze využít např. pro elektronický boj, na průzkum a sběr informací v silně chráněném nepřátelském vzdušném prostoru nebo k potlačení nepřátelské protivzdušné obrany.