Společnost Vivo si nechala patentovat technologii malého dronu uvnitř telefonu

Dlouhá válka s nehezkými výřezy na smartphonech by mohla být u konce. Už by nebylo třeba spekulovat o tom, zda-li je lepší malá čočka nahoře uprostřed nebo podlouhlý oválný výřez, nebo přicházet s polovičním řešením, kterým jsou vyskakovací kamery nebo fotoaparáty skryté pod displejem. V budoucnosti by vám totiž kolem obličeje mohl fotoaparát létat jako malý plastový komár.

Seznamte se s nejnovějším mezinárodním patentem společnosti Vivo zveřejněný na WIPO - „Electronic Device“. Jedná se o telefon s malým ultratenkým dronem uvnitř, který vzlétne z horní části telefonu na svém malém podnose pomocí malých rotorů a bude létat v blízkém okolí, aby pořizoval fotografie nebo videa, a poté znovu přistál do svého doku, aby dobil svoji baterii a neztratil se majiteli.

zdroj

Existuje spousta návrhů drobných dronů jak pro koncepční, tak pro plnohodnotná maloobchodní zařízení; tomuto se však nic nepodobá, a ačkoliv technický patent společnosti Vivo ve skutečnosti neodkazuje na to, že by se mělo jednat o „telefon“, z oficiálních plánků je to více než patrné. A kromě samotného systému dobíjení také dává smysl, že se po vyjmutí dronu stane ovladačem samotný telefon.

Šance, že se tato technologie skutečně projeví v designu nějakého telefonu, je však opravdu malá. Moderní smartphony jsou navrhovány tak, aby využívaly každý kubický mikrometr vnitřního prostoru pro komponenty, jako jsou baterie, čtečky otisků prstu, a také fotoaparáty. Představa, že nějakému telefonu bude obětována třetina vnitřního prostoru na tuhle srandu, je docela směšná.

„Směšné“ ale neznamená „nemožné“ a je jasné, že se vývojáři telefonů někdy zoufale snaží chytit jakéhokoliv aspektu, díky kterému by jejich design vynikl. Je tedy jen otázkou, zda-li se toho opravdu někdo ujme.