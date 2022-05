Spotify umožní umělcům propagaci a prodej vlastních NFT na externím tržišti

Zdroj

Pod pojmem NFT (neboli nezaměnitelný token, anglicky Non-Fungible Token) si můžete představit decentralizovaný záznam na blockchainu o vlastnictví digitálního aktiva, tedy například obrázků, videa či třeba jen příspěvku na Twitteru. Záznamy na blockchainu tímto připomínají jakýsi katastr nemovitostí, nad kterým ovšem nemá kontrolu státní instituce ani jiná třetí strana.

V reálném světě lze vlastnictví nějakého aktiva (v našem příkladu nemotivosti) jednoduše přepsat a převést na někoho jiného, a to i bez souhlasu původního vlastníka (v našem příkladu například exekucí nebo zabavení zastaveného majetku bankou). Na decentralizovaném blockchainu však nelze tyto změny nikým vymáhat a nad svým aktivem má vlastník plnou kontrolu.

Dokud však takový záznam na blockchainu nerespektuje třetí strana, je svým způsobem zbytečný. Kupříkladu autorské právo u obrázku lze soudně vymáhat, kdežto záznam o vlastnictví některého obrázku na blockchainu už je situace komplikovanější.

Právě třetí strany však koncept NFT v poslední době čím dál více adoptují a přiklánějí se k integraci do svých platforem. Svůj vstup do světa NFT ohlásil například Instagram, Facebook a nyní nově Spotify. Podle dostupných informací by měla tato platforma umožnit "velmi malé skupině umělců“ propagovat NFT na svých profilových účtech.

Zdroj

Spotify již začal tuto novinku testovat na vybraných uživatelích operačního systému Android v USA. Potvrzení nových možností, které Spotify zavádí, je i fakt, že několik uživatelů nahlásilo, že dostali průzkum týkající se myšlenky vlastnit na Spotify NFT.

Podle průzkumu by měli mít uživatelé možnost zakoupit limitovanou edici multimediálních NFT. Umělci by tak mohli propagovat své NFT, a uživatelé tak uvidí náhled NFT na profilu umělce a budou mít možnost zobrazit jeho podrobnosti a zakoupit ho prostřednictvím externího tržiště. Spotify také uvádí, že by NFT nemělo být spojeno s dalšími poplatky.