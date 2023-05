StackOverflow chce zpoplatnit poskytování dat ChatGPT a dalším AI

V poslední době se s umělou inteligencí a jejími technologiemi roztrhl pomyslný pytel. Chatboti na bázi umělé inteligence pak své vědomosti získávají tím, že prohledávají internet a tato data analyzují a dále zpracovávají. Otázkou, která se v souvislosti se strojovým učením naskýtá, je, zda autoři textů a digitálního obsahu, ze kterých si umělá inteligence vytváří svou znalostní bázi, souhlasí s poskytnutím svého díla.

Nad tímto problémem se ohradily již sítě Twitter a Reddit, které nesouhlasí, aby se na jejich platformách školila cizí umělá inteligence. Nyní se k nim přidává oficiálně i StackOverflow, který sice není přímo proti umělé inteligenci, ale požaduje výměnou za poskytnutá data nějakou finanční kompenzaci, resp. nějaký poplatek. Není tak vyloučeno, že vývoj nástrojů umělé inteligence, jako je ChatGPT a DALL-E se ještě prodraží.

Zdroj: Shutterstock

Generální ředitel Stack Overflow, Prashanth Chandrasekar, uvedl, že již od poloviny tohoto roku budou účtovat společnostem vývíjejícím umělou inteligenci poplatek. Chandrasekar dále podotkl, že tyto poplatky by mohli být použity formou reinvestice zpět do komunity a tím pádem by mohl zase Stack Overflow pomoci umělé inteligenci.

Mnoho webů a platforem bylo tak nevědomky zneužito k trénování umělé inteligence. Mezi těmito zdroji je Wikipedia, The New York Times či Gizmodo. Na této kauze je pak patrný další problém, který se bude muset vyřešit, a to je chybějící legislativa v mnoha zemích.